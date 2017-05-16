Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Как спастись от укуса клеща: инструкция
В Москве прошел 20-тысячный митинг против сноса домов
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россия разгромила Латвию на чемпионате мира по хоккею
Тест: какой вы хоккеист?
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Валерий Меладзе показал, как счастлив с Джанабаевой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Бал Met Gala 2017
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
11Война в карикатурах
00:15 (мск), источник: ТАСС

Обама заявил, что решение не бомбить Сирию потребовало от него «политического мужества»

Экс-президент США сказал, что причина, по которой это было непростым решением, заключается в том, что за военные действия всегда хвалят, а за бездействие как правило критикуют.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Решение не бомбить Сирию после осуществленных там химических атак потребовало от экс-президента США Барака Обамы наибольшего политического мужества. Об этом он заявил беседе с Джеком Шлоссбергом, внуком президента Джона Кеннеди, текст которой распространила в понедельник газета Politico.

В действительности решением, которое потребовало наибольшего политического мужества, было решение не бомбить Сирию после того, как стало известно о применении там химического оружия, а вести с ними (с сирийскими властями) переговоры о ликвидации химоружия.
Барак Обама
Экс-президент США
Читайте также
Власти Сирии создали крематорий, чтобы скрывать казни, утверждает Госдеп

Речь идет о событиях 2013 года, когда после сообщений о применении в пригороде Дамаска химического оружия Франция и США при поддержке ряда арабских государств серьезно рассматривали вопрос о нанесении ударов по Сирии. Впоследствии между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри в Женеве была достигнута рамочная договоренность об уничтожении сирийского химоружия, после чего соответствующая резолюция была единогласно принята Советом Безопасности ООН.

«Причина, по которой это было непростым решением, заключается в том, что за военные действия вас всегда хвалят, но за бездействие как правило критикуют», — утверждал бывший американский лидер, имея в виду решение нынешнего президента Дональда Трампа нанести ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Эту операцию Вашингтон назвал ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

Москва назвала американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД назвал провокацией внесение Грузией Лужкова в черный список
Россия разгромила Латвию в матче чемпионата мира
Макрон и Меркель договорились о плане действий по укреплению ЕС
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
Белый дом: Действия КНДР угрожают России
В Минюсте создадут единую базу сведений о жителях страны
Итальянцы забили самый нелепый автогол чемпионата мира (видео)
Спорт
Шарапова гарантировала себе участие в квалификации Уимблдона Выиграв матч первого круга на турнире в Риме, российская теннисистка набрала достаточное количество рейтинговых очков, чтобы попасть в квалификационный турнир Уимблдона
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь