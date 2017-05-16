Экс-зампрокурора Ленинградской области перешел на работу в Копейск‍

Нового человека в администрации 15 мая представил глава города Владимир Можин.

«В ближайшее время состоится утверждение новой структуры администрации. Константину Никитину предстоит курировать управление по имуществу и земельным отношениям, управление архитектуры и отдел жилищной политики», — отметил он.

Известно, что Никитин в 1990 году окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение». Работал в органах прокуратуры с 1990 года. В 2000—2010 годах занимал пост зампрокурора Магнитогорска, зампрокурора Ленинского района Магнитогорска, прокурора Советского района Челябинска. С 2010 года — заместитель прокурора Республики Дагестан.

С ноября 2013 по 1 июня 2016 года работал зампрокурора Ленинградской области. Также 15 мая к своим обязанностям приступила новый начальник отдела ЗАГС Светлана Тропина.