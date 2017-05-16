Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в вирусной атакеОн сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира
Смена поколений: как изменился состав сборной России после Евро
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Треть россиян не доверяет врачам
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
860 лет назад родился Cид Вишес
12«Евровидение-2017»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
06:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Экс-зампрокурора Ленинградской области перешел на работу в Копейск‍

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая, РИА ФедералПресс. Бывший зампрокурора Ленинградской области Константин Никитин назначен руководителем аппарата администрации Копейского городского округа Челябинской области.

Нового человека в администрации 15 мая представил глава города Владимир Можин.

«В ближайшее время состоится утверждение новой структуры администрации. Константину Никитину предстоит курировать управление по имуществу и земельным отношениям, управление архитектуры и отдел жилищной политики», — отметил он.

Известно, что Никитин в 1990 году окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение». Работал в органах прокуратуры с 1990 года. В 2000—2010 годах занимал пост зампрокурора Магнитогорска, зампрокурора Ленинского района Магнитогорска, прокурора Советского района Челябинска. С 2010 года — заместитель прокурора Республики Дагестан.

С ноября 2013 по 1 июня 2016 года работал зампрокурора Ленинградской области. Также 15 мая к своим обязанностям приступила новый начальник отдела ЗАГС Светлана Тропина.

Как сообщал ранее «ФедералПресс», экс-главу аппарата Татьяну Котельникову отстранили в конце марта в связи с уголовным делом о мошенничестве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из Красноярска в южном направлении поезда будут ходить каждый день
Россия разгромила Латвию в матче чемпионата мира
Барак Обама прокомментировал свое решение не бомбить Сирию
Госдума займется профилактикой «культурного экстремизма»
Тиллерсон опроверг сообщения о передаче секретной информации РФ
Reuters: За вирусом WannaCry могут стоять хакеры КНДР
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Итальянцы забили самый нелепый автогол на ЧМ по хоккею (видео)
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь