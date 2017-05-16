Госдума займется профилактикой «культурного экстремизма»

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Об этом «Известиям» сообщил собеседник, близкий к аппарату Госдумы.

Ожидается, что совет займется вопросами «морального климата в обществе», «воспитания патриотизма» и профилактикой экстремизма в сфере культуры.

Советник председателя ГД на общественных началах, представитель Русской православной церкви Александр Щипков подтвердил «Известиям», что такой совет будет создан. Его состав и структура будут определены на совещании, которое пройдет в нижней палате на этой неделе.

Сейчас при спикере ГД уже работают два совета: по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и по развитию городских территорий и общественных пространств. Третий совет — по культуре, религии и межнациональным отношениям — может быть создан уже на текущей неделе. Об этом «Известиям» рассказал собеседник, близкий к аппарату Госдумы, информацию подтвердил и советник спикера, представитель РПЦ Александр Щипков. — Решение принято, такой совет будет создаваться, — заявил он. Состав и структура совета пока не определены. По словам Александра Щипкова, «нужно подождать какое-то количество времени». — Когда станут известны имена, станет понятно, почему совет объединит три направления — культуру, религию и межнациональные отношения, — пояснил он «Известиям». По мнению советника спикера ГД, создание подобных советов — «обычная практика».

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— Советы создаются, чтобы помогать председателю выполнять его прямые обязанности. Нужны помощники, нужны советники, нужна дискуссия — это обычные вещи, которые способствуют решению актуальных вопросов, — сказал он. Напомним, что в Госдуме шестого созыва при экс-спикере Сергее Нарышкине работали восемь советов. Советник спикера по культуре Иван Демидов (ранее в администрации президента он отвечал за взаимодействие с общественными и религиозными организациями, а затем перешел на работу в Минкультуры) также заявил «Известиям», что «слышал об этих планах». Эксперты полагают, что одним из направлений работы совета может стать тема профилактики экстремизма в культурной сфере. — В последнее время вопросы культуры и религии в нашей стране пересекаются достаточно часто, иногда они бывают трудноразделимы, — отметил политолог Константин Калачев. — Поскольку культура и церковь занимаются проблемой духовности, то отдельная площадка, которая занималась бы только вопросами религии, имела бы слишком узкую специфику меж- и внутриконфессиональных проблем.

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