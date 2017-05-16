Госдума займется профилактикой «культурного экстремизма»
При спикере Вячеславе Володине будет создан Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям.
При спикере Вячеславе Володине будет создан Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям.
Об этом «Известиям» сообщил собеседник, близкий к аппарату Госдумы.
Советник председателя ГД на общественных началах, представитель Русской православной церкви Александр Щипков подтвердил «Известиям», что такой совет будет создан. Его состав и структура будут определены на совещании, которое пройдет в нижней палате на этой неделе.
Сейчас при спикере ГД уже работают два совета: по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и по развитию городских территорий и общественных пространств. Третий совет — по культуре, религии и межнациональным отношениям — может быть создан уже на текущей неделе. Об этом «Известиям» рассказал собеседник, близкий к аппарату Госдумы, информацию подтвердил и советник спикера, представитель РПЦ Александр Щипков.
— Решение принято, такой совет будет создаваться, — заявил он.
Состав и структура совета пока не определены. По словам Александра Щипкова, «нужно подождать
— Когда станут известны имена, станет понятно, почему совет объединит три направления — культуру, религию и межнациональные отношения, — пояснил он «Известиям».
По мнению советника спикера ГД, создание подобных советов — «обычная практика».
— Советы создаются, чтобы помогать председателю выполнять его прямые обязанности. Нужны помощники, нужны советники, нужна дискуссия — это обычные вещи, которые способствуют решению актуальных вопросов, — сказал он.
Напомним, что в Госдуме шестого созыва при
Советник спикера по культуре Иван Демидов (ранее в администрации президента он отвечал за взаимодействие с общественными и религиозными организациями, а затем перешел на работу в Минкультуры) также заявил «Известиям», что «слышал об этих планах».
Эксперты полагают, что одним из направлений работы совета может стать тема профилактики экстремизма в культурной сфере.
— В последнее время вопросы культуры и религии в нашей стране пересекаются достаточно часто, иногда они бывают трудноразделимы, — отметил политолог Константин Калачев. — Поскольку культура и церковь занимаются проблемой духовности, то отдельная площадка, которая занималась бы только вопросами религии, имела бы слишком узкую специфику меж- и внутриконфессиональных проблем.
Однако многое, по его словам, будет зависеть от экспертов, вошедших в совет.
Политолог Ростислав Туровский полагает, что совету необходимо сосредоточиться на пробелах в законодательном регулировании национальной и культурной политики государства.
— Будет неправильно, если в центре его внимания окажутся скандальные и резонансные сюжеты. Это уведет работу совета не в ту сторону, поскольку на него обрушится целый вал неоднозначных вопросов — от фильма «Матильда» и выступлений депутата Милонова до сюжета вокруг передачи церкви Исаакиевского собора, — полагает Ростислав Туровский.
Политолог Андрей Колядин считает, что тема религиозного экстремизма — «болезненная», но правильная.
— Именно на стыке межрелигиозных и межнациональных отношений возникают самые неразрешимые проблемы, которые заканчиваются иногда большой кровью. Например, тот же самый терроризм, — полагает эксперт.
Организационное заседание совета пройдет на этой неделе в закрытом формате.