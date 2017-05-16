AFP: власти Кот-д’Ивуара урегулировали ситуацию с протестами
Как сообщает AFP со ссылкой на заявление министра обороны Кот-д’Ивуара
Как сообщает AFP со ссылкой на заявление министра обороны Кот-д’Ивуара
При этом Reuters передает, что военные отказываются пока от предложения властей. «Они (власти. — “Ъ”) предложили нам 5 млн западноафриканских франков ($8,3 тыс.), которые должны быть выплачены завтра. А мы хотим 7 млн франков ($11,7 тыс.) единовременной выплаты немедленно», — цитирует агентство представителя мятежников.
Вчера сообщалось, что власти Кот-д’Ивуара начали военную операцию