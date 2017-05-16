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00:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

AFP: власти Кот-д’Ивуара урегулировали ситуацию с протестами

Как сообщает AFP со ссылкой на заявление министра обороны Кот-д’Ивуара Ален-Ришара Донвахи, власти страны достигли соглашения с военными, устроившими протесты из-за уровня зарплат. «В ходе переговоров достигнуто соглашение об условиях выхода из кризиса. Поэтому мы призываем военных освободить коридоры, вернуться в казармы и обеспечить спокойствие», — приводит агентство его слова.

При этом Reuters передает, что военные отказываются пока от предложения властей. «Они (власти. — “Ъ”) предложили нам 5 млн западноафриканских франков ($8,3 тыс.), которые должны быть выплачены завтра. А мы хотим 7 млн франков ($11,7 тыс.) единовременной выплаты немедленно», — цитирует агентство представителя мятежников.

Вчера сообщалось, что власти Кот-д’Ивуара начали военную операцию из-за протестов. До этого стало известно, что к городу Буаке — центру протестов и второму по величине городу страны — движется колонна военной техники, отряды спецназа и гвардейские подразделения. Протесты в Буаке, Абиджане, Корхого, Далоа, Ман и Бондуку начались в прошлую пятницу, но беспорядки с участием военных происходят в Кот-д’Ивуаре с начала января. Мятежники требуют повышения зарплат и улучшения условий жизни.

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