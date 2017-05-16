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01:10 (мск), источник: РИА Новости

WP: Трамп поделился с Лавровым секретной информацией об ИГ*

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Газета Washington Post выступила с утверждением, что президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече в Белом доме на прошлой неделе сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство"*.

Источник: AP 2017

Газета ссылается на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников, которые оценивают характер информации как совершенно секретный, но отказываются обсуждать ее содержание.

По заявлению издания, Трамп рассказал Лаврову некую информацию, которая «подвергла риску критически важный источник разведывательной информации по ИГ».

Эта информация, как пишет Washington Post, была предоставлена США неким зарубежным партнером в соответствии с соглашением об обмене разведывательной информации.

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Утверждается, что распространение этой информации было серьезно ограничено даже среди высокопоставленных чиновников США. При этом неназванный партнер не давал США разрешения делиться информацией, пишет газета.

После встречи Трампа с Лавровым официальные лица Белого дома звонили в ЦРУ и Агентство национальной безопасности, чтобы нивелировать возможный ущерб, пишет издание.

Ранее американские СМИ уже выступали с различными статьями о содержании встречи Трампа и Лаврова, которая проходила на фоне расследования «российских связей Трампа» — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. В публикациях в США, в частности, утверждалось, что на встречу допустили российского фотокорреспондента, но не американский журналистский пул Трампа. Это опровергли как в Белом доме, так и в МИД РФ, заявив, что с каждой стороны в соответствии с договоренностями присутствовало по официальному фотографу.

Газета Washington Post также опубликовала пространное интервью с экспертом по национальной безопасности, который подробно рассуждал о том, как российский фотограф мог бы незаметно разместить подслушивающее устройство в Овальном кабинете Белого дома. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти публикации «несусветным позором».

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментарии
1
ЮжУрал
Они не в курсе самой важной новости, у Хиллори Клинтон Российское гражданство, в отличии Трампа)
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