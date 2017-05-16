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02:10 (мск), источник: ТАСС

Тиллерсон опроверг сообщения о том, что Трамп предоставил Лаврову секретную информацию

Госсекретарь отметил, что президент США и глава МИД РФ обсудили широкий круг вопросов, среди которых были угрозы терроризма и общие усилия по борьбе с ними.

Источник: ИТАР-ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг утверждения газеты The Washington Post о том, что президент Дональд Трамп предоставил главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку совершенно секретную информацию о террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ). Соответствующее заявление шеф американской дипломатии распространил 16 мая.

«На встрече президента Трампа с министром иностранных дел Лавровым обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были угрозы терроризма и общие усилия по борьбе с ними. Во время этого обмена (мнениями) рассматривался характер конкретных угроз, но они не обсуждали источники и методы (получения развединформации) или военные операции», — отметил Тиллерсон.

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