На Дальнем Востоке заработала единая система поддержки инвестпроектов

Как сообщили ИА «Дейта» в минвостокразвития, программа предусматривает создание для каждого инвестора личного кабинета. В тоже время сотрудники всех задействованных ведомств в режиме реального времени смогут получать информацию о дорожных картах проектов.

«В мае мы запустили работу единой информационной системы поддержки инвестиционных проектов. Инвестору больше не нужно никуда ходить для того, чтобы узнать какую-либо информацию — все проекты собраны в одном месте», — сообщил министр.

Александр Галушка уточнил, что сегодня в систему заведено 600 инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Дальнего Востока.

«Система поможет оперативно решать насущные вопросы инвесторов в режиме онлайн. У меня она также установлена и в онлайн режиме я могу увидеть на каком этапе находится тот или иной проект. если вижу задержки на муниципальном или региональном уровне, могу реагировать на них на федеральном», — заявил глава минвостокразвития России.

Улугбек Тимуридов.