Порошенко: Украина должна стать членом Шенгенской зоны
Порошенко хочет, что от Харькова до Лиссабона можно было проехать без остановок на границах.
Порошенко хочет, что от Харькова до Лиссабона можно было проехать без остановок на границах.
После внедрения безвизового режима с Евросоюзом Украина в дальнейшем должна войти в Шенгенскую зону. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе программы «Свобода слова» на ICTV во время прямого включения с Мальты, куда Глава государства прибыл с визитом.
«Я хочу сейчас подчеркнуть, что моя цель — чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны. Чтобы Украина в результате своих решительных реформ, которые мы будем настроены решительно продолжать, ставила перед собой следующую амбициозную задачу для того, чтобы из Харькова до Лиссабона можно было проехать без остановок на границах», — сказал он.
Президент выразил убеждение, что это возможно будет достичь.