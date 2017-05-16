Порошенко: Украина должна стать членом Шенгенской зоны

После внедрения безвизового режима с Евросоюзом Украина в дальнейшем должна войти в Шенгенскую зону. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе программы «Свобода слова» на ICTV во время прямого включения с Мальты, куда Глава государства прибыл с визитом.

«Я хочу сейчас подчеркнуть, что моя цель — чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны. Чтобы Украина в результате своих решительных реформ, которые мы будем настроены решительно продолжать, ставила перед собой следующую амбициозную задачу для того, чтобы из Харькова до Лиссабона можно было проехать без остановок на границах», — сказал он.

Президент выразил убеждение, что это возможно будет достичь.