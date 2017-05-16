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03:09 (мск), источник: ТАСС

Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации

Новая организация получила название Onward Together.

Источник: ИТАР-ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации с целью поддержки тех инициатив, которые она выдвигала во время избирательной кампании. Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на странице Клинтон в Twitter.

Новая организация получила название Onward Together (можно перевести как «Вместе вперед» — прим. ТАСС). «Мы запускаем Onward Together, чтобы люди воодушевились и участвовали в политических процессах, координировали свои действия и даже выдвигали свои кандидатуры на выборах», — написала Клинтон.

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На официальном сайте Onward Together говорится, что ее задача заключается в продвижении идей, которые поддержали на состоявшихся президентских выборах почти 66 млн человек, проголосовавших за Клинтон, а также в целом «прогрессивных ценностей». Избирательная кампания экс-госсекретаря проходила под лозунгом Stronger Together. По оценке телеканала Fox News, создание новой организации означает, что «Клинтон официально вернулась в политику».

На выборах 2016 года Клинтон набрала 65,8 млн голосов, в то время как кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп — 62,9 млн. Однако президентские выборы в США непрямые, и в день голосования 8 ноября граждане, поддерживая одного из претендентов на высший государственный пост, выбирали фактически членов коллегии выборщиков той партии, которая выдвинула этого кандидата. Победа в итоге досталась Трампу, поскольку он заручился 304 голосами коллегии, а Клинтон — 227.

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