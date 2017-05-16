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04:01 (мск), источник: АиФ Иркутск

Владимир Путин провел в Иркутске совещание по ликвидации последствий ЧС

В областной центр съехались главы разных федеральных округов страны.

Источник: AP 2017

Поздно вечером 15 мая президент России Владимир Путин прибыл в Иркутск, где провел совещание по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и природными пожарами в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. На совещании, кроме представителей правительства страны, присутствовали главы Иркутской области, Якутии, Бурятии, Тюменской области и другие.

Во время обсуждения Владимир Путин подробно остановился на теме помощи погорельцам.

«Как известно, денежные выплаты гражданам в связи с утратой имущества уже ведутся. Прошу региональные власти держать этот вопрос под постоянным контролем; если есть необходимость — оказать людям помощь в составлении соответствующих документов, заявлений. Вы хорошо понимаете, о чём я говорю, люди опытные. Нужно максимально оперативно реагировать на обращения пострадавших, без лишней бюрократии провести восстановление всех необходимых документов — и паспортов, и других», — сказал президент.

Также Путин коснулся вопроса переселения пострадавших от пожаров в новое жилье.

«В любом случае действовать нужно без раскачек и промедления, чтобы люди имели возможность как можно скорее переехать в новое жильё», — заявил глава государства.

Много на совещании говорилось о паводке, который затронул территорию Центрального, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного федеральных округов. Наиболее пострадала Тюменская область. Подтоплены жилые дома, социальные объекты и транспортная инфраструктура.

«И в заключение хочу ещё раз подчеркнуть, что в регионах, пострадавших от паводков и пожаров, важно максимально оперативно провести весь объём восстановительных работ. Рассчитываю, что федеральные ведомства, регионы, муниципалитеты в решении этой задачи будут действовать предельно чётко и скоординированно, с полным пониманием своей ответственности», — сказал Владимир Путин.

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