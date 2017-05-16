Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Треть россиян не доверяет врачам
"Позор": глава МВД Украины о снявшем штаны на сцене "Евровидения"
Светлана Светикова снова станет мамой
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Названы города Европы с самым доступным жильем
Дорогие москвичи, обязательно приеду в нашу Москву – Ляшко
СМИ: Лавров пошутил в адрес США при Трампе
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Валерий Меладзе показал, как счастлив с Джанабаевой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
04:27 (мск), источник: ДЕЙТА

В Восточном военном округе новый начальник штаба

Первый заместитель командующего войсками — начальник штаба восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Юрьевич Чайко представлен подчиненным, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Генерал-лейтенант Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Службу проходил на всех основных должностях от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа.

В 2001 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации имени М. В. Фрунзе. В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил.

По её окончании проходил службу в должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа — пишет пресс-служба ВВО.

С июля 2014 года — командующий общевойсковой армией Западного военного округа.

В апреле 2017 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.

Михаил Грач.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Девушку сбили на Русском острове
Россия разгромила Латвию в матче чемпионата мира
Барак Обама прокомментировал свое решение не бомбить Сирию
Госдума займется профилактикой «культурного экстремизма»
Тиллерсон опроверг сообщения о передаче секретной информации РФ
Reuters: За вирусом WannaCry могут стоять хакеры КНДР
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Итальянцы забили самый нелепый автогол на ЧМ по хоккею (видео)
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь