В Восточном военном округе новый начальник штаба
Первый заместитель командующего войсками — начальник штаба восточного военного округа
Первый заместитель командующего войсками — начальник штаба восточного военного округа
В 2001 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации имени М. В. Фрунзе. В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил.
По её окончании проходил службу в должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа — пишет
С июля 2014 года — командующий общевойсковой армией Западного военного округа.
В апреле 2017 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.
Михаил Грач.