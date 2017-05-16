В Восточном военном округе новый начальник штаба

Генерал-лейтенант Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Службу проходил на всех основных должностях от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа.



В 2001 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации имени М. В. Фрунзе. В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил.



По её окончании проходил службу в должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа — пишет пресс-служба ВВО.



С июля 2014 года — командующий общевойсковой армией Западного военного округа.



В апреле 2017 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.

Михаил Грач.