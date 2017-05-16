Доходы мэра Ангарска за год сократились в четыре раза
Доход мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова в 2016 году составил около 3 млн 257 тыс. рублей, это почти в четыре раза меньше, чем годом ранее, когда он заработал свыше 13 млн рублей.
Доход мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова в 2016 году составил около 3 млн 257 тыс. рублей, это почти в четыре раза меньше, чем годом ранее, когда он заработал свыше 13 млн рублей.
Такие данные приведены на сайте АГО 12 мая 2017 года. Из имущества у мэра остался только катер Nimbus и половина земельного участка, а раньше был автомобиль BMW (совместное владение), участок, две совместные квартиры, половина дома и другая недвижимость.
Супруга мэра заработала за 2016 год более 8 млн рублей, что незначительно больше, чем в предыдущем году. Она сейчас владеет легковым автомобилем