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05:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Доходы мэра Ангарска за год сократились в четыре раза

Доход мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова в 2016 году составил около 3 млн 257 тыс. рублей, это почти в четыре раза меньше, чем годом ранее, когда он заработал свыше 13 млн рублей.

Источник: Reuters

Такие данные приведены на сайте АГО 12 мая 2017 года. Из имущества у мэра остался только катер Nimbus и половина земельного участка, а раньше был автомобиль BMW (совместное владение), участок, две совместные квартиры, половина дома и другая недвижимость.

Супруга мэра заработала за 2016 год более 8 млн рублей, что незначительно больше, чем в предыдущем году. Она сейчас владеет легковым автомобилем Mercedes-Benz GLE 400 MATIC, несколькими объектами недвижимости.

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