Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
Треть россиян не доверяет врачам
Началось голосование по сносу хрущевок: где и как это сделать?
Эксперт: как США намерены надавить на Россию в Приморье
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в вирусной атакеОн сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россия разгромила Латвию на чемпионате мира по хоккею
Тест: какой вы хоккеист?
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Валерий Меладзе показал, как счастлив с Джанабаевой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
860 лет назад родился Cид Вишес
12«Евровидение-2017»
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
05:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Прямые выборы главы поселка решили проводить жители Хабаровского края

На общественных слушаниях в Ванино только треть проголосовала за назначение депутатами.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 мая, AmurMedia.

Жители поселка Ванино в Хабаровском крае на общественных слушаниях проголосовали за прямые выборы главы муниципального образования. В то же время, подобный процесс несет преимущественно рекомендательный характер, сообщил корр. ИА AmurMedia бывший председатель совета депутатов поселка Ванино Юрий Светличный.

Ранее агентство сообщало, что жители городского поселка Ванино в Хабаровском крае собирают подписи за выборы главы поселка путем всенародного голосования. По мнению населения, совет депутатов, на котором сейчас лежит функция выбора управленца, не сможет в полной мере соблюдать интересы посельчан.

По сообщениям жителей Ванино, на общественных слушаниях присутствовало 154 человека. Из них 50 проголосовало за назначение главы поселка депутатами, остальные — за прямые выборы.

— Сам процесс публичных слушаний носит рекомендательный характер. Сейчас сложно сказать, какое решение будет принято в итоге. На слушаниях активно высказывали мысль, что назначение — более ответственный подход к выбору главы. Возможно, если главу поселения будут выбирать именно депутаты, то он будет тесно с ними сообща работать, — поделился Юрий Светличный.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Андрей Кончаловский приглашает хабаровчан на свой творческий вечер
Россия разгромила Латвию в матче чемпионата мира
Барак Обама прокомментировал свое решение не бомбить Сирию
Госдума займется профилактикой «культурного экстремизма»
Тиллерсон опроверг сообщения о передаче секретной информации РФ
Reuters: За вирусом WannaCry могут стоять хакеры КНДР
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Итальянцы забили самый нелепый автогол на ЧМ по хоккею (видео)
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь