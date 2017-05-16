Прямые выборы главы поселка решили проводить жители Хабаровского края

Хабаровск, 16 мая, AmurMedia.

Жители поселка Ванино в Хабаровском крае на общественных слушаниях проголосовали за прямые выборы главы муниципального образования. В то же время, подобный процесс несет преимущественно рекомендательный характер, сообщил корр. ИА AmurMedia бывший председатель совета депутатов поселка Ванино Юрий Светличный.

Ранее агентство сообщало, что жители городского поселка Ванино в Хабаровском крае собирают подписи за выборы главы поселка путем всенародного голосования. По мнению населения, совет депутатов, на котором сейчас лежит функция выбора управленца, не сможет в полной мере соблюдать интересы посельчан.

По сообщениям жителей Ванино, на общественных слушаниях присутствовало 154 человека. Из них 50 проголосовало за назначение главы поселка депутатами, остальные — за прямые выборы.

— Сам процесс публичных слушаний носит рекомендательный характер. Сейчас сложно сказать, какое решение будет принято в итоге. На слушаниях активно высказывали мысль, что назначение — более ответственный подход к выбору главы. Возможно, если главу поселения будут выбирать именно депутаты, то он будет тесно с ними сообща работать, — поделился Юрий Светличный.