Разведчики вышли на тропу в Приморье
На полигоне Сергеевский в Приморском крае стартовал окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки» Восточного военного округа (ВВО). Об этом ИА «Дейта» сообщили в
На полигоне Сергеевский в Приморском крае стартовал окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки» Восточного военного округа (ВВО). Об этом ИА «Дейта» сообщили в
В соревнованиях принимают участие 6 команд, ставших победителями в общевойсковых объединениях ВВО.
В ходе практической части конкурса разведчики совершат десантирование и 5-километровый
Помимо этого, военнослужащие выполнят нормативы по военной топографии, связи,
По итогам состязаний только одна команда удостоится права представлять ВВО на всеармейском этапе соревнований, который пройдет во второй половине июня в Новосибирске.
Улугбек Тимуридов.