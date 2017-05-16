Разведчики вышли на тропу в Приморье

В соревнованиях принимают участие 6 команд, ставших победителями в общевойсковых объединениях ВВО.

В ходе практической части конкурса разведчики совершат десантирование и 5-километровый марш-бросок на время с движением по азимуту и прохождением пяти контрольных точек, пройдут специальную полосу препятствий — «тропу разведчика», выполнят нормативы по выходу разведгруппы в район сбора после выполнения задания. В программу конкурса также включены состязания механиков-водителей, которые определят лучшего в управлении боевой машины пехоты БМП-2 в сложных условиях местности на дистанции 5,6 км.

Помимо этого, военнослужащие выполнят нормативы по военной топографии, связи, военно-медицинской подготовке, тактической, специальной подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите. Одним из самых ответственных этапов станет выполнение нормативов по огневой подготовке. Разведчики выполнят упражнения учебных стрельб из штатного оружия в одиночном порядке и в составе отделения. Также участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в метании холодного оружия и учебной ручной гранаты на точность.

По итогам состязаний только одна команда удостоится права представлять ВВО на всеармейском этапе соревнований, который пройдет во второй половине июня в Новосибирске.

Улугбек Тимуридов.