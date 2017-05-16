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06:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Саянска в Приангарье попросил Путина ускорить процесс присвоения городу статуса ТОР

Заявка муниципалитета поступит в Минэк России на следующей неделе, заявил Олег Боровский.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Саянска Олег Боровский попросил президента России Владимира Путина ускорить процесс присвоения городу статуса территории опережающего развития. Соответствующее заявление глава МО сделал во время совещания, посвященного вопросам ликвидации последствий пожаров и паводков на Урале и в Сибири. По его словам, заявку муниципального образования направят в Минэкономразвития РФ на следующей неделе. Глава государства пообещал рассмотреть данный вопрос в рабочем порядке. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Вышло новое постановление правительства, которое говорит о том, что города второй категории можно включать в список на получение статуса ТОР, но есть формальные признаки. Если раньше муниципалитет напрямую заключал договоры с их будущими инвесторами, сейчас по этому постановлению нужно, чтобы субъект заключал договоры. Я считаю, что это не совсем правильно. Они приходят работать с нами, и мы должны с ними договариваться, где, что и как они будут производить. Это просьба. Саянская заявка на следующей неделе будет в Минэке России. Для города это крайне необходимо для дальнейшего развития», — сказал мэр Саянска Олег Боровский.

Владимир Путин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко подписать соответствующий документ и передать его в рабочем порядке.

Напомним, глава региона в 2016 году заявил о том, что в Саянске планируется создать территорию опережающего развития.

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