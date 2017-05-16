Мэр Саянска в Приангарье попросил Путина ускорить процесс присвоения городу статуса ТОР
Заявка муниципалитета поступит в Минэк России на следующей неделе, заявил Олег Боровский.
Заявка муниципалитета поступит в Минэк России на следующей неделе, заявил Олег Боровский.
Мэр Саянска Олег Боровский попросил президента России Владимира Путина ускорить процесс присвоения городу статуса территории опережающего развития. Соответствующее заявление глава МО сделал во время совещания, посвященного вопросам ликвидации последствий пожаров и паводков на Урале и в Сибири. По его словам, заявку муниципального образования направят в Минэкономразвития РФ на следующей неделе. Глава государства пообещал рассмотреть данный вопрос в рабочем порядке. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Вышло новое постановление правительства, которое говорит о том, что города второй категории можно включать в список на получение статуса ТОР, но есть формальные признаки. Если раньше муниципалитет напрямую заключал договоры с их будущими инвесторами, сейчас по этому постановлению нужно, чтобы субъект заключал договоры. Я считаю, что это не совсем правильно. Они приходят работать с нами, и мы должны с ними договариваться, где, что и как они будут производить. Это просьба. Саянская заявка на следующей неделе будет в Минэке России. Для города это крайне необходимо для дальнейшего развития», — сказал мэр Саянска Олег Боровский.
Владимир Путин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко подписать соответствующий документ и передать его в рабочем порядке.
Напомним, глава региона в 2016 году заявил о том, что в Саянске планируется создать территорию опережающего развития.