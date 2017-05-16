Кабмин выделил более четырех миллиардов рублей на развитие университетов

Документ был опубликован во вторник на сайте кабинета министров.

«Из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 4,25 миллиарда рублей направляются Минобрнауки России (3,15 миллиарда рублей) на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания на оказание государственных услуг; Минкультуры России (1,1 миллиарда рублей) на реализацию программ развития подведомственных образовательных учреждений высшего образования», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что деньги даются на «реализацию государственной политики в сферах образования и культуры, в том числе на расходы по содержанию имущества, оплате коммунальных и транспортных услуг, услуг связи».