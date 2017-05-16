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06:23 (мск), источник: РИА Новости

Кабмин выделил более четырех миллиардов рублей на развитие университетов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому более 4 миллиардов рублей выделяются из резервного фонда правительства для Минкультуры и Минобрнауки на развитие подведомственных им университетов.

Источник: Reuters

Документ был опубликован во вторник на сайте кабинета министров.

«Из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 4,25 миллиарда рублей направляются Минобрнауки России (3,15 миллиарда рублей) на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания на оказание государственных услуг; Минкультуры России (1,1 миллиарда рублей) на реализацию программ развития подведомственных образовательных учреждений высшего образования», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что деньги даются на «реализацию государственной политики в сферах образования и культуры, в том числе на расходы по содержанию имущества, оплате коммунальных и транспортных услуг, услуг связи».

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