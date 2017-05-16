Крейсер «Варяг» примет участие в выставке вооружения в Сингапуре
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» примет участие в международной выставке
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» примет участие в международной выставке
«Во вторник крейсер “Варяг” ошвартовался в
Отмечается, что во время визита офицеры командования отряда также встретятся с представителями командования
Кроме того,
Как сообщалось, боевые корабли ТОФ вышли в дальний поход в воды Мирового океана 1 апреля. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ и продлится более двух месяцев.
Корабли уже совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд).
Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага и дальнейшее развитие