Крейсер «Варяг» примет участие в выставке вооружения в Сингапуре

«Во вторник крейсер “Варяг” ошвартовался в военно-морской базе “Чанги” ВМС Республики Сингапур. На протяжении трех дней иностранные делегации стран-участниц выставки смогут посетить российский крейсер», — сообщает пресс-служба ТОФ.

Отмечается, что во время визита офицеры командования отряда также встретятся с представителями командования Военно-Моских сил и военно-морской промышленности Республики Сингапур и посетят другие корабли участников «Имдэкс Эйша-2017».

Кроме того, моряки-тихоокеанцы ознакомятся с достопримечательностями иностранного порта.

Как сообщалось, боевые корабли ТОФ вышли в дальний поход в воды Мирового океана 1 апреля. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ и продлится более двух месяцев.

Корабли уже совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд).