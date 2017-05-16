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07:19 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов: Ремонт дорог не должен создавать неудобств уфимцам

Сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов на еженедельной оперативке в мэрии рассказал, что нынешним летом будет сделано все возможное, чтобы уфимцы не почувствовали неудобств, связанных с ремонтом дорожного полотна в городе.

Источник: Proufu.ru

«Ремонт может вызвать определенные неудобства. Поэтому одной из основных задач являлось заблаговременно информировать население. Необходимо было создать интерактивный ресурс по данной работе. Сегодня мы запускаем его в работу. Интерактивная карта ремонта дорог позволит уфимцам объезжать участки ремонта. Каждый сможет запланировать свой маршрут заблаговременно. Также на этом сервисе можно будет посмотреть паспорт объекта.

Более того, мы заключили соглашение с Яндекс, теперь данные интерактивного сервиса будут отображаться и на Яндекс. Пробках. Надеемся, что это поможет избежать неудобств при ремонте дорожного полотна. Прошу всех уфимцев с пониманием отнестись к ситуации.

Помимо этого Ирек Ялалов заявил, что подобный интерактивный ресурс будет создан и по ремонту асфальта во дворах многоквартирных домов. В этом году будут отремонтированы те дворы, которые находятся в критическом состоянии и от жителей которых поступили соответствующие обращения.

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