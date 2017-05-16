Ирек Ялалов: Ремонт дорог не должен создавать неудобств уфимцам

«Ремонт может вызвать определенные неудобства. Поэтому одной из основных задач являлось заблаговременно информировать население. Необходимо было создать интерактивный ресурс по данной работе. Сегодня мы запускаем его в работу. Интерактивная карта ремонта дорог позволит уфимцам объезжать участки ремонта. Каждый сможет запланировать свой маршрут заблаговременно. Также на этом сервисе можно будет посмотреть паспорт объекта.

Более того, мы заключили соглашение с Яндекс, теперь данные интерактивного сервиса будут отображаться и на Яндекс. Пробках. Надеемся, что это поможет избежать неудобств при ремонте дорожного полотна. Прошу всех уфимцев с пониманием отнестись к ситуации.

Помимо этого Ирек Ялалов заявил, что подобный интерактивный ресурс будет создан и по ремонту асфальта во дворах многоквартирных домов. В этом году будут отремонтированы те дворы, которые находятся в критическом состоянии и от жителей которых поступили соответствующие обращения.