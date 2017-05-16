Депутатов попросили разрешить ночную стройку объектов Универсиады

В Красноярске могут разрешить ночное строительство объектов Универсиады-2019. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте Законодательного собрания.

Согласно документу, в краевой закон об административных правонарушениях вносится поправка, разрешающая шумные работы в ночное время (с 22:00 до 9:00). Изменения в документ будут действовать до 1 января 2019 года. Инициатором нововведений выступает правительство Красноярского края.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что правительству необходимо ликвидировать отставание по срокам строительства. Чтобы вовремя сдать объекты, их нужно строить круглосуточно, добавляют инициаторы. При этом ночной шум может негативно повлиять на жизнь обычного населения, поэтому идею решено вынести на рассмотрение в ЗС.

Напомним, о затягивании сроков строительства объектов Универсиады на мартовском совещании в Красноярске заявил президент России Владимир Путин. Глава государства потребовал ликвидировать отставание и сдать все арены вовремя.