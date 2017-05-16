Ирек Ялалов об отоплении: Зачем испытывать терпение горожан?

Множество горожан требуют вновь включить отопление в их домах. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил глава администрации Ирек Ялалов. По закону все уфимцы могут сами решать проблемы отопления — решением общедомового собрания. Однако на практике этим правом пользуются единицы.

— Надо с этим разобраться. Почему эти механизмы не работают? Быть может, эти вопросы надо передать напрямую ресурсоснабжающим компаниям. Конечно, по всем нормативам тепло уже можно отключать, но если по ощущениям все еще холодно — можно принять и другое решение. Обращаюсь к коммунальным и ресурсным компаниям. Зачем испытывать терпение горожан и меня? Если мы и тепло отключим, и горячую воду, зачем все это? — заявил Ирек Ялалов.