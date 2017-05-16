Мэр Уфы резко раскритиковал предприятия жизнеобеспечения города
Мэр Уфы Ирек Ялалов остался крайне недоволен тем, что в период холодной погоды в уфимские квартиры не возобновилась подача тепла.
Мэр Уфы Ирек Ялалов остался крайне недоволен тем, что в период холодной погоды в уфимские квартиры не возобновилась подача тепла.
«Буквально через несколько дней мы вступаем в летний период. Погода сейчас стабилизируется. За прошедшую неделю были многочисленные обращения горожан с просьбой включения отопления. Я подчеркиваю — многочисленные. Мы с вами уже неоднократно объясняли, что механизм возобновления подачи тепла в те дома, где жители считают это нужным, существует. По
Может, были
По этой причине попрошу отработать соответствующий алгоритм. Вы знаете, ряд городов были вынуждены включить отопление. В том числе, и в Москве было подобное. Там, к слову, в связи с холодной погодой отменены все отключения подачи горячей воды. У нас же каждый живет в своем измерении. Иногда
Напомним, что на прошедшей неделе в Уфе установилась низкая температура, был побит исторический минимум за 80 лет, по этой причине во многих квартирах стало очень холодно. Уфимцы были вынуждены отогреваться всеми возможными способами.