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07:53 (мск), источник: PROUFU.ru

Мэр Уфы резко раскритиковал предприятия жизнеобеспечения города

Мэр Уфы Ирек Ялалов остался крайне недоволен тем, что в период холодной погоды в уфимские квартиры не возобновилась подача тепла.

Источник: Proufu.ru

«Буквально через несколько дней мы вступаем в летний период. Погода сейчас стабилизируется. За прошедшую неделю были многочисленные обращения горожан с просьбой включения отопления. Я подчеркиваю — многочисленные. Мы с вами уже неоднократно объясняли, что механизм возобновления подачи тепла в те дома, где жители считают это нужным, существует. По какой-то неизвестной причине он не срабатывает. Надо в этом вопросе разобраться, провести собрание, оформить протокол и сделать выводы, почему это было не сделано.

Может, были какие-то технологические проблемы? А, может, компаниям было просто лень этим делом заниматься? Также проще, отключил и отключил. Да, температура наружного воздуха уже соответствует всем нормативам по отключению отопления, но, тем не менее, если часть жителей чувствует себя некомфортно, им можно пойти навстречу. Они вам платят деньги, они заказчики услуг и вправе определять, как дом должен отапливаться. Определять им, а не вам, уважаемые управляющие компании и предприятия жизнеобеспечения.

По этой причине попрошу отработать соответствующий алгоритм. Вы знаете, ряд городов были вынуждены включить отопление. В том числе, и в Москве было подобное. Там, к слову, в связи с холодной погодой отменены все отключения подачи горячей воды. У нас же каждый живет в своем измерении. Иногда все-таки можно отступить от своего недельного графика, чтобы создать более комфортные условия. Если на улице +5, а вы отключаете тепло, да еще и горячую воду, то о чем тут можно говорить, зачем испытывать мое терпение и терпение жителей? Качество вашей работы определяется качеством оказанных услуг. Главное — это комфорт проживания наших горожан в своих квартирах и дворах.

Напомним, что на прошедшей неделе в Уфе установилась низкая температура, был побит исторический минимум за 80 лет, по этой причине во многих квартирах стало очень холодно. Уфимцы были вынуждены отогреваться всеми возможными способами.

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