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08:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Постпред США при ООН призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию «признать ужасы сирийского режима». Американская дипмиссия опубликовала на своем сайте заявление, в котором возложила на Москву и Тегеран «бремя ответственности» за ситуацию в Арабской республике.

Источник: AP 2017

Американская дипмиссия опубликовала на своем сайте заявление, в котором ссылается на распространенное накануне обвинение Госдепартамента в адрес президента САР Башара Асада.

Пока Асад несет основную ответственность за свою жестокость, на его союзников в России и Иране также ложится тяжелое бремя. Москва и Тегеран позволяют Асаду похищать и пытать людей, убивать без суда, наносить авиаудары бочковыми бомбами и химическим оружием. Остальные страны признают ужасы сирийского режима. Пришло время России присоединиться к нам.
Никки Хейли
Постоянный представитель США при ООН

В понедельник, 15 мая, США обвинили сирийские власти в строительстве крематория в военной тюрьме под Дамаском. По словам исполняющего обязанности помощника госсекретаря по Ближнему Востоку Стюарта Джонса, американские политики и военные полагают, что крематорий может использоваться для сжигания тел тайно умерщвленных пленных. Вашингтон считает, что в военной тюрьме Седная за последние годы были повешены тысячи человек.

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Российские власти регулярно подчеркивают, что вопрос о будущем Асада должны решать сами граждане Сирии. При этом в Вашингтоне настаивают на уходе сирийского президента с поста, называя это одним из главных условий налаживания ситуации в стране.

4 мая в казахстанской Астане Россия, Турция и Иран подписали Меморандум о создании зон безопасности в Сирии. Предполагается создание четырех зон в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В этих регионах будет запрещено применение оружия. Кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.

8 мая Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о поддержке зон деэскалации. За три дня до этого генсек ООН Антониу Гутерреш одобрил соглашения, принятые в Астане.

Комментарии
13
Саша Курьёзов
Да что там Сирия, у нас "своих" ужастев хватат и без Сирии...вона взять хотя-бы пенсии-подачки в державности Россейской и чиновников воров и т.д.!!!
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А Б
Ужасы сирийского режима начались с момента прихода к власти Асада, за которого голосовало на выборах только чуть больше половины избирателей. Кроме того, нельзя исключать и того, что результаты выборов были сфальсифицированы. Гражданская война в Сирии идёт уже 6 лет, за это время режим уничтожил тысячи своих противников. Сегодня режим Асада поддерживает только РФ и Иран, и это говорит о о многом. Подавляющее большинство стран мира осуждают Асада и его режим. Именно поэтому РФ и Иран, поддерживающие Асада, должны признать преступность его режима и нести моральную ответственность за его действия.
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ваня иванов
да задолбали они (америкосы европеосы) уже. такое ощущение, что пока не наступит военный конфликт реальный ни одна сволочь не успокоится. тяфкают тяфкают и заграница и наши подпевалы либералы просто хор собакиных какой то...
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