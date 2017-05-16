Тимур Сулейменов рассказал о госдолге Казахстана
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал об уровне государственного долга Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал об уровне государственного долга Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«По состоянию на 1 мая зафиксирован планируемый уровень госдолга, он находится в управляемых величинах, на безопасных величинах. Составляет 12,3 триллиона тенге, или 24,6 процента от ВВП. Таким образом, можно констатировать, что одна из главных задач, поставленных Главой государства, по обеспечению макроэкономической стабильности в рамках Послания на данный момент выполняется», — отметил Сулейменов.
По его словам,
«По предварительным данным, в
Помимо роста ВВП, он также отметил, что инвестиции в основной капитал за четыре месяца выросли на 5,5 процента, а годовая инфляция по состоянию на 1 апреля замедлилась до 7,5 процента. По его словам, это способствовало повышению реальных доходов населения на 2,4 процента и объемов розничной торговли на 5,5 процента.
«Сохраняющаяся неопределенность на мировых товарных и финансовых рынках является доминирующим фактором, который заставляет умерять наши ожидания на оставшийся период. Позитивная динамика за первые четыре месяца не должна вызывать иллюзий или предпосылок к тому, что такая же динамика может быть сохранена без активизации работы госаппарата», — подчеркнул глава МНЭ РК.
Он напомнил, что в течение первых пяти месяцев 2016 года наблюдалось падение ВВП на 0,2 процента, соответственно, в Казахстане до сих пор сохраняется эффект низкой базы.
«То есть к первому полугодию этот эффект будет полностью исчерпан и, соответственно, новые источники роста нам необходимо будет изыскивать с тем, чтобы рост планируемый минимум в 2,5 процента по итогам года был достигнут», — резюмировал Тимур Сулейменов.
«Данные по результатам в целом неплохие, но в то же время успехи четырех месяцев не должны нам давать поводов для успокоения. Сейчас министр (министр национальной экономики Тимур Сулейменов — прим. автора) сказал, что база, в принципе, она и не большая была, но основная работа как раз предстоит во втором полугодии. Поэтому всем нам необходимо, и центральным, и местным исполнительным органам, продолжить реализацию мер по решению поставленных задач Главой государства», — сказал
Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству по инвестициям и развитию обратить особое внимание на исправление ситуации в отстающих отраслях обрабатывающей промышленности.
«Надо будет, Аскар Узакпаевич (первый заместитель