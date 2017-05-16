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08:54 (мск), источник: Tengrinews

Тимур Сулейменов рассказал о госдолге Казахстана

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал об уровне государственного долга Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«По состоянию на 1 мая зафиксирован планируемый уровень госдолга, он находится в управляемых величинах, на безопасных величинах. Составляет 12,3 триллиона тенге, или 24,6 процента от ВВП. Таким образом, можно констатировать, что одна из главных задач, поставленных Главой государства, по обеспечению макроэкономической стабильности в рамках Послания на данный момент выполняется», — отметил Сулейменов.

По его словам, социально-экономическую статистику за четыре месяца можно отметить как позитивную.

«По предварительным данным, в январе-апреле темп роста ВВП ускорился до 3,7 процента против роста в 3,0 процента, который мы видели в первом квартале. Ключевыми факторами стали потребительский и инвестиционный спрос, а также расширяющаяся активность в реальном секторе экономики», — сообщил министр.

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Помимо роста ВВП, он также отметил, что инвестиции в основной капитал за четыре месяца выросли на 5,5 процента, а годовая инфляция по состоянию на 1 апреля замедлилась до 7,5 процента. По его словам, это способствовало повышению реальных доходов населения на 2,4 процента и объемов розничной торговли на 5,5 процента.

«Сохраняющаяся неопределенность на мировых товарных и финансовых рынках является доминирующим фактором, который заставляет умерять наши ожидания на оставшийся период. Позитивная динамика за первые четыре месяца не должна вызывать иллюзий или предпосылок к тому, что такая же динамика может быть сохранена без активизации работы госаппарата», — подчеркнул глава МНЭ РК.

Он напомнил, что в течение первых пяти месяцев 2016 года наблюдалось падение ВВП на 0,2 процента, соответственно, в Казахстане до сих пор сохраняется эффект низкой базы.

«То есть к первому полугодию этот эффект будет полностью исчерпан и, соответственно, новые источники роста нам необходимо будет изыскивать с тем, чтобы рост планируемый минимум в 2,5 процента по итогам года был достигнут», — резюмировал Тимур Сулейменов.

«Данные по результатам в целом неплохие, но в то же время успехи четырех месяцев не должны нам давать поводов для успокоения. Сейчас министр (министр национальной экономики Тимур Сулейменов — прим. автора) сказал, что база, в принципе, она и не большая была, но основная работа как раз предстоит во втором полугодии. Поэтому всем нам необходимо, и центральным, и местным исполнительным органам, продолжить реализацию мер по решению поставленных задач Главой государства», — сказал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству по инвестициям и развитию обратить особое внимание на исправление ситуации в отстающих отраслях обрабатывающей промышленности.

«Надо будет, Аскар Узакпаевич (первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин), заслушать наших отраслевых министров по всем направлениям, где у нас есть снижение темпов, чтобы мы причины выяснили. На следующей неделе такое совещание надо будет провести», — отметил премьер-министр Сагинтаев.

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