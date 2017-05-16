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08:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Корпорацию развития временно возглавил бывший премьер

И.о. гендиректора ОАО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) стал Геннадий Тушнолобов, председатель совета директоров общества и бывший председатель правительства. Он подтвердил «Ъ» данную информацию, сказав, что прежний гендиректор АО Владислав Черанев уже уехал из Перми.

Господин Черанев возглавил КРПК летом 2016 года, сменив на этом посту бывшего главу Минпромторга Кирилла Хмарука. Ранее сообщалось, что он написал заявление об уходе с 1 июня 2017 года.

В апреле врио губернатора Максим Решетников сменил управляющего акционера КРПК — им стал Минстрой вместо Минпромторга. По данным «Ъ», сейчас Минстрой занимается поиском нового руководителя АО.

ОАО «Корпорация развития Пермского края» было образовано в 2013 году за счет реорганизации другой госкомпании — ОАО «Агентство содействия инвестициям». 100% акций — в собственности минпромторга края. Размер уставного капитала на конец 2015 года — 2,289 млрд руб. По данным годовой бухгалтерской отчетности, выручка ОАО в 2015 году составила 31 млн руб. (в 2014 году — 499 тыс. руб.). Чистая прибыль компании — 4 млн руб. (в 2014-м — 11 млн руб.). Отчетность за 2016 год общество не публиковало.

КРПК — краевая инвестиционная компания, курирует несколько крупных инфраструктурных региональных проектов. Она, в частности, является партнером холдинга «Новапорт» по строительству нового аэропорта в Перми (взамен на инвестиции «Новапорт» выкупает у КРПК 75% акций аэропорта). КРПК является также оператором строительства нового жилого района в правобережной части Березников, где планируется возвести 280 тыс. кв. м для жителей аварийных домов.

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