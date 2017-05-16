Корпорацию развития временно возглавил бывший премьер

Господин Черанев возглавил КРПК летом 2016 года, сменив на этом посту бывшего главу Минпромторга Кирилла Хмарука. Ранее сообщалось, что он написал заявление об уходе с 1 июня 2017 года.



В апреле врио губернатора Максим Решетников сменил управляющего акционера КРПК — им стал Минстрой вместо Минпромторга. По данным «Ъ», сейчас Минстрой занимается поиском нового руководителя АО.



ОАО «Корпорация развития Пермского края» было образовано в 2013 году за счет реорганизации другой госкомпании — ОАО «Агентство содействия инвестициям». 100% акций — в собственности минпромторга края. Размер уставного капитала на конец 2015 года — 2,289 млрд руб. По данным годовой бухгалтерской отчетности, выручка ОАО в 2015 году составила 31 млн руб. (в 2014 году — 499 тыс. руб.). Чистая прибыль компании — 4 млн руб. (в 2014-м — 11 млн руб.). Отчетность за 2016 год общество не публиковало.



КРПК — краевая инвестиционная компания, курирует несколько крупных инфраструктурных региональных проектов. Она, в частности, является партнером холдинга «Новапорт» по строительству нового аэропорта в Перми (взамен на инвестиции «Новапорт» выкупает у КРПК 75% акций аэропорта). КРПК является также оператором строительства нового жилого района в правобережной части Березников, где планируется возвести 280 тыс. кв. м для жителей аварийных домов.