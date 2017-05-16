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09:01 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии депутаты предлагают упростить работу с задержанным автотранспортом

УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане депутаты предлагают упростить порядок регистрации задержанных автотранспортных средств.

На ближайшем заседании Государственного Собрания республики в первом чтении будет рассмотрен проект закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, а также оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств в Республике Башкортостан». Принятие законопроекта позволит упростить работу с задержанным транспортом.

«Предлагается исключить обязательность использования печати в качестве способа, удостоверяющего журнал учета задержанных транспортных средств, — прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев. — Необходимость данных изменений продиктована требованиями федерального законодательства, устанавливающими нормы, согласно которым обществу с ограниченной ответственностью и акционерному обществу отменяется обязанность и сохраняется право иметь печать. Уверен, что предлагаемые нововведения будут поддержаны депутатами и помогут упростить работу с задержанным транспортом».

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