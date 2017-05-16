Рада во вторник намерена лишить Артеменко депутатских полномочий

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Повестка дня пленарного заседания обнародован на сайте парламента.

Кроме того, в повестке дня — вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы информатизации.

Также среди вопросов к рассмотрению — проект закона о внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты.

С 16 мая парламент будет работать в пленарном режиме две недели.