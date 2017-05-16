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10:02 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Рада во вторник намерена лишить Артеменко депутатских полномочий

Как отмечается, среди вопросов к рассмотрению — проект закона о внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Повестка дня пленарного заседания обнародован на сайте парламента.

Кроме того, в повестке дня — вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы информатизации.

Также среди вопросов к рассмотрению — проект закона о внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты.

С 16 мая парламент будет работать в пленарном режиме две недели.

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