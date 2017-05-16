За отставку Киртоакэ уже собрано почти 19 тысяч голосов

Отметим, что 11 мая инициативная группа начала сбор подписей в поддержку референдума по отзыву Дорина Киртоакэ с поста столичного градоначальника. За 60 дней должно быть собрано не менее 60 тысяч подписей в поддержку плебисцита.

Адреса палаток, где можно подписаться за проведение референдума по отставке примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Палатки работают до 20−00. Не забываем внутренний паспорт.

ЦЕНТР (Телецентр)

булв. Штефан Чел Маре угол ул. Армянская

Poșta Moldovei (Главпочтамт (нулевой километр)) напротив Примэрии

Торговый центр Bonus

рынок Докучаев

ул. Миорица, магазин Linella.

РЫШКАНОВКА

ул. Тудор Владимиреску, 14

перекресток ул. Алеку Руссо /ул. Богдан Воевод

Парк Афганцев

Перекресток ул. Матей Басараб / Московский проспект.

БОТАНИКА

маг. 1000 мелочей

РемБытТехника (Сармизеджетуса, рядом с рынком)

маг. Варна

McDonalds

угол ул. Куза-Водэ / ул. Индепенденцей.

БУЮКАНЫ

ул. Ливиу Деляну угол ул. Алба-Юлия

Флакэра (ныне Fitness Doza)

Patria loteanu (центр).

ЧЕКАНЫ

ул. Садовяну / ул. Алеко Руссо (остановка)

ул. Алеко Руссо

Green hillsMarket

Аллея на Мирча Чел Бэтрын.