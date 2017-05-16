Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
Белый дом обратился к России с просьбой, касающейся КНДР
Федор Бондарчук откровенно рассказал о своей особенной дочери
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Названы города Европы с самым доступным жильем
«Формула-1 изменилась»: СМИ — о борьбе за титул после ГП Испании
Передача Малкина помогла «Питтсбургу» победить в матче плей-офф
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Валерий Меладзе показал, как счастлив с Джанабаевой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10:00 (мск), источник: Actualitati.md

За отставку Киртоакэ уже собрано почти 19 тысяч голосов

Всего пятый день инициативная группа собирает подписи за отставку генерального примара, но уже удалось собрать около 18400, то есть меньше чем за неделю собрано 1/3 необходимых голосов.

Источник: Actualitati.md

Отметим, что 11 мая инициативная группа начала сбор подписей в поддержку референдума по отзыву Дорина Киртоакэ с поста столичного градоначальника. За 60 дней должно быть собрано не менее 60 тысяч подписей в поддержку плебисцита.

Адреса палаток, где можно подписаться за проведение референдума по отставке примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Палатки работают до 20−00. Не забываем внутренний паспорт.

ЦЕНТР (Телецентр)
булв. Штефан Чел Маре угол ул. Армянская
Poșta Moldovei (Главпочтамт (нулевой километр)) напротив Примэрии
Торговый центр Bonus
рынок Докучаев
ул. Миорица, магазин Linella.

РЫШКАНОВКА
ул. Тудор Владимиреску, 14
перекресток ул. Алеку Руссо /ул. Богдан Воевод
Парк Афганцев
Перекресток ул. Матей Басараб / Московский проспект.

БОТАНИКА
маг. 1000 мелочей
РемБытТехника (Сармизеджетуса, рядом с рынком)
маг. Варна
McDonalds
угол ул. Куза-Водэ / ул. Индепенденцей.

БУЮКАНЫ
ул. Ливиу Деляну угол ул. Алба-Юлия
Флакэра (ныне Fitness Doza)
Patria loteanu (центр).

ЧЕКАНЫ
ул. Садовяну / ул. Алеко Руссо (остановка)
ул. Алеко Руссо
Green hillsMarket
Аллея на Мирча Чел Бэтрын.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Додон и Илюмжинов поздравили чемпиона мира по шахматам среди школьников
Украина ввела санкции против ВКонтакте, Одноклассников и Яндекса
Никки Хейли призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»
NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате
Минздрав объяснил различия в данных о числе ВИЧ-инфицированных
Forbes впервые составил рейтинг доходов российских режиссеров
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь