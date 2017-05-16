Руководитель ДЗО администрации Перми написала заявление об увольнении

Как сообщили «Ъ» в мэрии, глава Перми Дмитрий Самойлов подписал ее заявление. Последним рабочим днем госпожи Товмасян станет 19 мая.



Как сообщал «Ъ», в феврале 2017 года был задержан заместитель начальника ДЗО Павел Пахунов. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки. По итогам проверки, проведенной в ДЗО по поручению главы города, Елене Товмасян объявлен выговор. По данным «Ъ», госпоже Товмасян было предложено написать заявление «по собственному желанию», однако она не согласилась. В то же время юридических причин расстаться с ней оказалось недостаточно. «Ее уход — это вопрос времени», — отметил источник в мэрии.

Напомним, ранее глава Перми объявил, что проступок подчиненного в том или ином департаменте должен вести к увольнению руководителя.