Руководитель ДЗО администрации Перми написала заявление об увольнении
Руководитель департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми Елена Товмасян написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Руководитель департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми Елена Товмасян написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Как сообщили «Ъ» в мэрии, глава Перми Дмитрий Самойлов подписал ее заявление. Последним рабочим днем госпожи Товмасян станет 19 мая.
Как сообщал «Ъ», в феврале 2017 года был задержан заместитель начальника ДЗО Павел Пахунов. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки. По итогам проверки, проведенной в ДЗО по поручению главы города, Елене Товмасян объявлен выговор. По данным «Ъ», госпоже Товмасян было предложено написать заявление «по собственному желанию», однако она не согласилась. В то же время юридических причин расстаться с ней оказалось недостаточно. «Ее уход — это вопрос времени», — отметил источник в мэрии.
Напомним, ранее глава Перми объявил, что проступок подчиненного в том или ином департаменте должен вести к увольнению руководителя.