Сложил полномочия депутат на Кубани за то, что «засекретил» свои доходы

Прокуратурой Северского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности. Установлено, что депутат Совета Новодмитриевского сельского поселения проигнорировал требования законодательства о противодействии коррупции, сведения об имущественном положении за 2015 год как в отношении себя, так и своей супруги не предоставил.

По выявленным нарушениям закона прокурором внесено представление, в котором поставлен вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителя.

Однако в установленный законом срок меры по досрочному прекращению полномочий депутатов представительным органом не приняты, в связи с чем прокурор направил административное исковое заявление в суд с требованием признать бездействие Совета Новодмитриевского сельского поселения незаконным и устранить допущенные нарушения.

Судом иск удовлетворен в полном объеме.

С учетом судебного решения представительным органом вынесено решение о досрочном прекращении полномочий указанного лица, — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Отметим, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, судя по итогам прошлогодней декларационной кампании, чиновники Кубани не торопятся обнародовать свои доходы. Так, декларации за 2015 год появились на официальных сайтах ведомств уже после того, как свои доходы опубликовали Президент России и премьер-министр. Но и опубликованная декларация не является гарантом честности: спустя много месяцев прокуратура края находит скрытые доходы власть предержащих.