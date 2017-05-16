Порошенко улетел на Мальту
Во время посещения страны, которая в настоящее время председательствует в ЕС, запланированы встречи главы украинского государства с президентом,
Во время посещения страны, которая в настоящее время председательствует в ЕС, запланированы встречи главы украинского государства с президентом,
КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко
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Предусматривается также подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Республикой Мальта в разных сферах.
Совет ЕС по иностранным делам утвердил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.
Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.