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10:11 (мск), источник: УралПолит.ру

Юрий Чайка назначил прокурора на Среднем Урале

НЕВЬЯНСК, 16 мая, ИА УралПолит.Ru. Новым прокурором Невьянского городского округа назначен юрист 1-го класса Алексей Лобазов. Соответствующее распоряжение подписал генпрокурор Юрий Чайка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Алексей Лобазов имеет высшее юридическое и высшее экономическое образование. Шесть лет назад Лобазов окончил Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел РФ и начинает службу в органах прокуратуры, где занимал должность помощника прокурора Верхней Пышмы. С 2013 года Алексей Лобазов занимал должность заместителя Сысертского межрайонного прокурора.

Добавим, что ранее занимавший должность Невьянского городского прокурора Валерий Витальевич Толмачев. В январе этого года назначен на должность прокурора Асбеста.

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