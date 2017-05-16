Юрий Чайка назначил прокурора на Среднем Урале

Алексей Лобазов имеет высшее юридическое и высшее экономическое образование. Шесть лет назад Лобазов окончил Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел РФ и начинает службу в органах прокуратуры, где занимал должность помощника прокурора Верхней Пышмы. С 2013 года Алексей Лобазов занимал должность заместителя Сысертского межрайонного прокурора.

Добавим, что ранее занимавший должность Невьянского городского прокурора Валерий Витальевич Толмачев. В январе этого года назначен на должность прокурора Асбеста.