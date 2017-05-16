NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате США

Несколько республиканцев высказались против решения господина Трампа об увольнении директора ФБР Джеймса Коми. Некоторые сенаторы, открыто поддержавшие увольнение, впоследствии сообщали газете о том, что считают этот шаг несвоевременным и подрывающим их работу. Многие выразили удивление, когда господин Трамп обвинил господина Коми в том, что тот ничего не делает для борьбы с утечками.

Сенаторы-республиканцы переписывают предложенный Белым домом законопроект о реформе здравоохранения, стремясь избежать общественного недовольства. Также республиканцы стараются отсрочить реформы расходов государственного бюджета, в частности, проект, который полностью сократит финансирование управления по контролю за оборотом наркотиков. Многие высокопоставленные республиканцы заявили, что не поддержат никаких действий Дональда Трампа по выходу из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Напомним, сенаторы от Республиканской партии считают, что законопроект о реформе здравоохранения, с одной стороны, делает страховку дешевле для молодежи, но с другой стороны, повышает цену для более взрослых американцев. В частности, он позволяет взимать с взрослых граждан в пять раз большую плату, чем с молодежи, и допускает увеличение этого разрыва по решению отдельных штатов. В связи с этим сенаторы считают необходимым внести изменения в законопроект.