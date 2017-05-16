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10:11 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате США

Республиканцы в Сенате США на фоне снижения популярности Дональда Трампа начинают демонстрировать свое недоверие президенту, сообщает The New York Times. Это проявляется в том, что они пытаются защитить свою политическую карьеру, отстаивая традиционные республиканские ценности вместо программы президента.

Источник: AP 2017

Несколько республиканцев высказались против решения господина Трампа об увольнении директора ФБР Джеймса Коми. Некоторые сенаторы, открыто поддержавшие увольнение, впоследствии сообщали газете о том, что считают этот шаг несвоевременным и подрывающим их работу. Многие выразили удивление, когда господин Трамп обвинил господина Коми в том, что тот ничего не делает для борьбы с утечками.

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Сенаторы-республиканцы переписывают предложенный Белым домом законопроект о реформе здравоохранения, стремясь избежать общественного недовольства. Также республиканцы стараются отсрочить реформы расходов государственного бюджета, в частности, проект, который полностью сократит финансирование управления по контролю за оборотом наркотиков. Многие высокопоставленные республиканцы заявили, что не поддержат никаких действий Дональда Трампа по выходу из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Напомним, сенаторы от Республиканской партии считают, что законопроект о реформе здравоохранения, с одной стороны, делает страховку дешевле для молодежи, но с другой стороны, повышает цену для более взрослых американцев. В частности, он позволяет взимать с взрослых граждан в пять раз большую плату, чем с молодежи, и допускает увеличение этого разрыва по решению отдельных штатов. В связи с этим сенаторы считают необходимым внести изменения в законопроект.

Ранее в США состоялось голосование по законопроекту, который сворачивает многолетний проект реформирования системы здравоохранения и социального обеспечения Obamacare. После долгих переговоров и первоначального отказа в одобрении противникам Obamacare все-таки удалось добиться большинства в нижней палате американского парламента — Палата представителей одобрила его с перевесом в четыре голоса.

Комментарии
3
А Б
Нет ничего удивительного в том, что сенаторы переписывают предложенный Белым домом законопроект о реформе здравоохранения, поскольку это реальное достижение предыдущего президента страны Обамы, за что, в том числе, он был признан одним из лучших президентов США за всё время.
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perplexed
да мало кто писал, но рейтинг уходящего обамы был одним из самых высоких среди уходящих президентов сша. Несмотря на то, что его 10 раз подряд победил великий путин.
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ММС
Логично. Молодые люди обладают хорошим здоровьем и лечиться им не от чего, поэтому и страховка должна быть недорогой, а у пожилых уже целый "букет" недомоганий, соответственно, лечение обходится в "копеечку".
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