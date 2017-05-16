В свердловском Заксобрании решили вопрос с отставкой омбудсмена

Комитет свердловского Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности одобрил поправки в законопроект, регламентирующие новый порядок досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Автором инициативы выступил депутат Евгений Зяблицев.

«Внесенный проект закона регулирует случаи, при которых не требуется консультация с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации для досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам человека в регионе», — пояснил он «Уралинформбюро».

Согласно документу, консультации не потребуются в случае смерти омбудсмена, признания его судом недееспособным (ограниченно дееспособным), безвестно отсутствующим или вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.