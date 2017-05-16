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10:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В свердловском Заксобрании решили вопрос с отставкой омбудсмена

Как того требует Москва.

Источник: УралИнформБюро

Комитет свердловского Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности одобрил поправки в законопроект, регламентирующие новый порядок досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Автором инициативы выступил депутат Евгений Зяблицев.

«Внесенный проект закона регулирует случаи, при которых не требуется консультация с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации для досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам человека в регионе», — пояснил он «Уралинформбюро».

Согласно документу, консультации не потребуются в случае смерти омбудсмена, признания его судом недееспособным (ограниченно дееспособным), безвестно отсутствующим или вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.

Полным составом Заксобрания законопроект будет рассмотрен сразу в трех чтениях 23—24 мая. Следует отметить, что в марте 2017 года аналогичные поправки были внесены в федеральное законодательство.

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