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10:29 (мск), источник: Интерфакс

В Тбилиси исключили возможность разрешить Лужкову приехать в Грузию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — В парламенте Грузии расценили посещение республики бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым как провокацию.

Источник: AP 2017

«Заинтересованность судьбой Лужкова российским внешнеполитическим ведомством еще раз подтверждает, что Лужков прибыл в Грузию не как частное лицо. Его визит откровенно создавал провокационный фон», — заявил во вторник журналистам председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры Звиад Квачантирадзе.

«Для нас неприемлемо заявление Лужкова, что он знает о нарушении грузинского законодательства, однако плюет на это. Наверное, Лужков уже никогда не сможет посетить Грузию», — заявил Квачантирадзе, являющийся также одним из лидеров правящей партии «Грузинская мечта».

Накануне в МИД РФ заявили, что «официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией», констатировав, что ведомство вынуждено в очередной раз привлечь внимание российских граждан к необходимости «взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию».

По информации телекомпании «Рустави 2», недавно Лужков с супругой Еленой Батуриной посетили Грузию. Они побывали в патриархии, а затем присутствовала на службе в монастыре селения Канда, проводимой на грузинском и арамейском языках отцом Серафимом.

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