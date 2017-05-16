В Тбилиси исключили возможность разрешить Лужкову приехать в Грузию

«Заинтересованность судьбой Лужкова российским внешнеполитическим ведомством еще раз подтверждает, что Лужков прибыл в Грузию не как частное лицо. Его визит откровенно создавал провокационный фон», — заявил во вторник журналистам председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры Звиад Квачантирадзе.

«Для нас неприемлемо заявление Лужкова, что он знает о нарушении грузинского законодательства, однако плюет на это. Наверное, Лужков уже никогда не сможет посетить Грузию», — заявил Квачантирадзе, являющийся также одним из лидеров правящей партии «Грузинская мечта».

Накануне в МИД РФ заявили, что «официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией», констатировав, что ведомство вынуждено в очередной раз привлечь внимание российских граждан к необходимости «взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию».

По информации телекомпании «Рустави 2», недавно Лужков с супругой Еленой Батуриной посетили Грузию. Они побывали в патриархии, а затем присутствовала на службе в монастыре селения Канда, проводимой на грузинском и арамейском языках отцом Серафимом.