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10:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Руководитель СУ СКР по Иркутской области заработал 4,2 млн рублей в 2016 году

ИА IrkutskMedia ознакомилось со сведениями о доходах руководства Следкома.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава СУ СКР по Иркутской области Андрей Бунев заработал в прошлом году 4,2 млн рублей. Сведения о доходах и об имуществе обнародовали на официальном сайте регионального Следкома. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Андрей Бунев владеет квартирой площадью 66,4 кв. метра и двумя земельными участками в 0,25 га. В пользовании у него находятся жилой дом и земельный участок.

Декларированный годовой доход первого заместителя руководителя СУ СКР по Иркутской области Дмитрия Вастьянова составил 5,4 млн рублей. Он владеет квартирой площадью 94,2 кв. метра, автомобилем Audi Q7. Также в его пользовании находится квартира в 90 кв. метров.

Заместитель руководителя СУ СКР по Иркутской области Евгений Касьянников заработал за 2016 год 4,6 млн рублей. Ему принадлежит квартира площадью 30,5 кв. метра, автомобиль Audi Q5. Также в его пользовании жилой дом и земельный участок.

Доход замруководителя регионального управления СКР Михаила Федяшева за 2016 год достиг почти 3 млн рублей. Он владеет квартирой площадью 84,9 кв. метра, автомобилем Kia Sorento. В его пользовании — квартира площадью 55,2 кв. метра.

У заместителя руководителя СУ СКР по Иркутской области Рената Ямалиева годовой доход составил чуть более 3 млн рублей. В собственности у него находится квартира площадью 36,5 кв. метров, 1/3 доля квартиры в 82,9 кв. метра, автомобиль Toyota Land Cruiser 200. К объектам недвижимости, находящейся в пользовании, относится квартира площадью 107 кв. метров.

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