Прокуроры Приморья рассекретили свои заработки и доходы своих детей

Главные прокуроры Приморского края рассекретили свои доходы: опубликована декларация о доходах и имуществе, сообщает корреспондент РИА VladNews. Так, прокурор региона Сергей Бесчассный получил в 2016 году 3,99 млн рублей, а его супруга — 3,04 млн. Его первый заместитель Шайбеков заработал за минувший год 3,12 млн рублей (его супруга — 1,33 млн, а несовершеннолетний ребенок — 200,6 тысячи рублей), а зампрокурора региона Логвинчук — 3,18 млн рублей (его жена — 951 тыс. рублей).

Приморский прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях края Артамонов за 2016 год заработал 3,07 млн рублей, а его супруга — 268 тысяч рублей. Приморский межрайонный природоохранный прокурор Грицун за год получил почти 2,08 млн рублей (его супруга — 636 тыс. рублей).

Во Владивостоке доходы несколько скромнее. Так, прокурор города Малюков за год получил 2,4 млн рублей (его жена — почти 170 тыс. рублей). годовые доходы районных прокуроров колеблются около 2 миллионов рублей. Прокурор Ленинского района Кондратенко получил 2,25 млн рублей (его супруга — 548 тысяч рублей), прокурор Фрунзенского района Толмачев — почти 1,71 млн рублей (его супруга удачно продала свою квартиру, и ее доход составил почти 11,06 млн рублей), прокурор Первореченского района Москвичев заработал за год 2,06 млн рублей (его супруга — 1,1 млн рублей), а прокурор советского района Каплунов — почти 2,02 млн рублей (его жена — почти 1,67 млн рублей). Должность прокурора Первомайского района на 31 декабря 2016 года была вакантна, поэтому данные отсутствуют.

Что касается прокуроров районов и городов Приморского края, практически все они показали доходы в пределах 1,5−2 млн рублей. За исключением Дальнереченского межрайонного прокурора: он показал за год доход в размере 4,38 млн рублей.

В семейную копилку в 2016 году вносили свои «копейку» и дети прокуроров. Так, несовершеннолетний ребенок Дальнереченского прокурора за год показал доход в размере почти 453 тыс. рублей. Ребенок находкинского прокурора, хоть и не достиг совершеннолетия, принес в дом почти 200 тыс. рублей. А ребенок прокурора Ханкайского района за 2016 год заработал 783 тыс. рублей.