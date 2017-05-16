Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
Глава МИД Украины о встрече с Трампом: такого в Москве не ожидали
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Названы города Европы с самым доступным жильем
«Формула-1 изменилась»: СМИ — о борьбе за титул после ГП Испании
Передача Малкина помогла «Питтсбургу» победить в матче плей-офф
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Валерий Меладзе показал, как счастлив с Джанабаевой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10:26 (мск), источник: VLADNEWS

Прокуроры Приморья рассекретили свои заработки и доходы своих детей

Кто сколько получил за год.

Источник: Reuters

Главные прокуроры Приморского края рассекретили свои доходы: опубликована декларация о доходах и имуществе, сообщает корреспондент РИА VladNews. Так, прокурор региона Сергей Бесчассный получил в 2016 году 3,99 млн рублей, а его супруга — 3,04 млн. Его первый заместитель Шайбеков заработал за минувший год 3,12 млн рублей (его супруга — 1,33 млн, а несовершеннолетний ребенок — 200,6 тысячи рублей), а зампрокурора региона Логвинчук — 3,18 млн рублей (его жена — 951 тыс. рублей).

Приморский прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях края Артамонов за 2016 год заработал 3,07 млн рублей, а его супруга — 268 тысяч рублей. Приморский межрайонный природоохранный прокурор Грицун за год получил почти 2,08 млн рублей (его супруга — 636 тыс. рублей).

Во Владивостоке доходы несколько скромнее. Так, прокурор города Малюков за год получил 2,4 млн рублей (его жена — почти 170 тыс. рублей). годовые доходы районных прокуроров колеблются около 2 миллионов рублей. Прокурор Ленинского района Кондратенко получил 2,25 млн рублей (его супруга — 548 тысяч рублей), прокурор Фрунзенского района Толмачев — почти 1,71 млн рублей (его супруга удачно продала свою квартиру, и ее доход составил почти 11,06 млн рублей), прокурор Первореченского района Москвичев заработал за год 2,06 млн рублей (его супруга — 1,1 млн рублей), а прокурор советского района Каплунов — почти 2,02 млн рублей (его жена — почти 1,67 млн рублей). Должность прокурора Первомайского района на 31 декабря 2016 года была вакантна, поэтому данные отсутствуют.

Что касается прокуроров районов и городов Приморского края, практически все они показали доходы в пределах 1,5−2 млн рублей. За исключением Дальнереченского межрайонного прокурора: он показал за год доход в размере 4,38 млн рублей.

В семейную копилку в 2016 году вносили свои «копейку» и дети прокуроров. Так, несовершеннолетний ребенок Дальнереченского прокурора за год показал доход в размере почти 453 тыс. рублей. Ребенок находкинского прокурора, хоть и не достиг совершеннолетия, принес в дом почти 200 тыс. рублей. А ребенок прокурора Ханкайского района за 2016 год заработал 783 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Завтра в Приморье будет по-летнему тепло
Украина ввела санкции против ВКонтакте, Одноклассников и Яндекса
Никки Хейли призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»
NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате
Минздрав объяснил различия в данных о числе ВИЧ-инфицированных
Forbes впервые составил рейтинг доходов российских режиссеров
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь