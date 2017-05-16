Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Как спастись от укуса клеща: инструкция
"Позор": глава МВД Украины о снявшем штаны на сцене "Евровидения"
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Дорогие москвичи, обязательно приеду в нашу Москву – Ляшко
СМИ: Лавров пошутил в адрес США при Трампе
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Валерий Меладзе показал, как счастлив с Джанабаевой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10:27 (мск), источник: УралПолит.ру

Александр Карамышев покинул пост секретаря сысертского отделения «Единой России»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая, ИА УралПолит.Ru. Мэр Сысерти Александр Карамышев покинул пост секретаря местного отделения «Единой России».

Временно исполнять обязанности секретаря будет Виталий Никитенко.

«Президиум Регионального политического совета Свердловского отделения партии “Единая Россия” 16 мая решил приостановить полномочия секретаря Сысертского местного отделения Партии Александра Карамышева в связи с его личным заявлением о добровольном сложении полномочий», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, в марте в сысертской «ЕР» произошел конфликт, связанный с переходом на мажоритарную систему выборов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свердловский облсуд завтра огласит приговор по делу Тропиканки
Украина ввела санкции против ВКонтакте, Одноклассников и Яндекса
Никки Хейли призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»
NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате
Минздрав объяснил различия в данных о числе ВИЧ-инфицированных
Forbes впервые составил рейтинг доходов российских режиссеров
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь