Александр Карамышев покинул пост секретаря сысертского отделения «Единой России»

15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.