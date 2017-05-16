Александр Карамышев покинул пост секретаря сысертского отделения «Единой России»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая, ИА УралПолит.Ru. Мэр Сысерти Александр Карамышев покинул пост секретаря местного отделения «Единой России».
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая, ИА УралПолит.Ru. Мэр Сысерти Александр Карамышев покинул пост секретаря местного отделения «Единой России».
Временно исполнять обязанности секретаря будет Виталий Никитенко.
«Президиум Регионального политического совета Свердловского отделения партии “Единая Россия” 16 мая решил приостановить полномочия секретаря Сысертского местного отделения Партии Александра Карамышева в связи с его личным заявлением о добровольном сложении полномочий», — сообщили «УралПолит.Ru» в
Напомним, в марте в сысертской «ЕР» произошел конфликт, связанный с переходом на мажоритарную систему выборов.