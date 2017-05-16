Глава департамента транспорта Сергей Райхман покинет свой пост
Начальник департамента транспорта мэрии покидает свой пост. Сообщает сегодня издание «Континент-Сибирь».
Начальник департамента транспорта мэрии покидает свой пост. Сообщает сегодня издание «Континент-Сибирь».
По информации источника, Сергей Райхман уже принял решение, соответствующие документы подписаны градоначальником. Отмечу, что сам чиновник и в мэрии ситуацию пока не комментируют.
Напомню, Сергей Райхман работает в системе городского хозяйства — с конца 80х годов. Карьеру чиновника начал в мэрии Новосибирска с должности начальника департамента энергетики и ЖКХ. На пост начальника департамента транспорта и