Глава департамента транспорта Сергей Райхман покинет свой пост

По информации источника, Сергей Райхман уже принял решение, соответствующие документы подписаны градоначальником. Отмечу, что сам чиновник и в мэрии ситуацию пока не комментируют.

Напомню, Сергей Райхман работает в системе городского хозяйства — с конца 80х годов. Карьеру чиновника начал в мэрии Новосибирска с должности начальника департамента энергетики и ЖКХ. На пост начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии — был назначен осенью 2015 года.