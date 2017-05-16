Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
5 полезных эффектов сквернословия
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и ее бойфренде
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Названы города Европы с самым доступным жильем
Порошенко: Украина отменяет Переяславскую Раду 1654 года
США купили у Киева истребители СССР - причины
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Валерий Меладзе показал, как счастлив с Джанабаевой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12«Евровидение-2017»
12Бал Met Gala 2017
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11:17 (мск), источник: Деловое сообщество

Прокуратура Ростовской области отказалась обжаловать оправдательный приговор Александру Хуруджи

Прокуратура Ростовской области отказалась обжаловать оправдательный приговор, который был вынесен неделю назад бывшему владельцу АО «Энергия» Александру Хуруджи и ее бывшему гендиректору Сергею Конопскому. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя прокуратуры.

«Сегодня был последний день внесения представлений. Прокуратура приняла решение не обжаловать приговор», — сообщил вчера изданию представитель региональной прокуратуры.

Компания «МРСК Юга» подала апелляцию в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда на вынесенный приговор. Суд выделил сторонам время для предоставления возражений, сообщало в пятницу агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-секретаря Ворошиловского суда Татьяну Чулкову.

Напомним, Александра Хуруджи обвинялся в том, что через посредников компания «Энергия», принадлежавшая бизнесмену, приобрела распределительное устройство и электрические сети в Красном Сулине у компании «Электросеть». Затем, по версии следствия, АО «Энергия» одномоментно существенно увеличила переток электроэнергии, претендуя на существенно больший объем «прибыли», чем было рассчитано региональной службой по тарифам.

Ранее Александр Хуруджи утверждал, что рассмотрение его уголовного дела касается вопросов безопасности ведения бизнеса в стране. В своем последнем слове на суде он заявил о непричастности к многомиллионным хищениям. Судебная тяжба длилась около полутора лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 АСО Комстрой организовала выставку экспонатов ВОВ в День Победы
В Ростове могут появиться электробусы белорусского производства
АСО Комстрой организовала выставку экспонатов ВОВ в День Победы
Киев заблокировал Mail.Ru, Одноклассники, ВКонтакте и Яндекс
Никки Хейли призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»
NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате
Сборная России проведет решающий матч на групповом этапе ЧМ
Познер попросил Путина объяснить, накажут ли его за атеизм
СМИ: ИГ решила ударить по российским кораблям в проливе Босфор
Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету
Спорт
Блины, борщ и «сухой закон»: как сборная России питается на ЧМ Еду в гостинице, где проживает сборная России по хоккею во время чемпионата мира, готовит один из лучших поваров Кельна
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях» Алексей Воробьев и Полина Гагарина представили совместную работу звездам и их детям
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Советские дети-актеры: что с ними сейчас Что стало со звездой советского фильма «Гостья из будущего» и другими кумирами советского детства.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь