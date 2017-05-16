Прокуратура Ростовской области отказалась обжаловать оправдательный приговор Александру Хуруджи

«Сегодня был последний день внесения представлений. Прокуратура приняла решение не обжаловать приговор», — сообщил вчера изданию представитель региональной прокуратуры.

Компания «МРСК Юга» подала апелляцию в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда на вынесенный приговор. Суд выделил сторонам время для предоставления возражений, сообщало в пятницу агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-секретаря Ворошиловского суда Татьяну Чулкову.

Напомним, Александра Хуруджи обвинялся в том, что через посредников компания «Энергия», принадлежавшая бизнесмену, приобрела распределительное устройство и электрические сети в Красном Сулине у компании «Электросеть». Затем, по версии следствия, АО «Энергия» одномоментно существенно увеличила переток электроэнергии, претендуя на существенно больший объем «прибыли», чем было рассчитано региональной службой по тарифам.

Ранее Александр Хуруджи утверждал, что рассмотрение его уголовного дела касается вопросов безопасности ведения бизнеса в стране. В своем последнем слове на суде он заявил о непричастности к многомиллионным хищениям. Судебная тяжба длилась около полутора лет.