Рустам Минниханов заявил о желании активизировать сотрудничество с австрийскими компаниями

В начале встречи Рустам Минниханов напомнил, что татарстанская делегация посетила Австрию в мае прошлого года. В ходе визита был организован ряд официальных встреч, в том числе с руководством общества дружбы двух стран. Отдельно Президент РТ упомянул знакомство со столицей страны Веной, которую он назвал «прекрасным городом, в котором созданы все условия для комфортной жизни граждан». «Вена безусловно является образцом в части организации городского хозяйства», — подчеркнул он.

Р. Минниханов особо отметил, что Татарстан дорожит достигнутым уровнем отношений с австрийскими партнерами и придает большое значение расширению сотрудничества — как торгово-экономического, так и гуманитарного. Также он кратко рассказал о промышленном и инвестиционном потенциале региона и об экономических результатах 2016 года.

«Уверен, ваш визит даст очередной толчок развитию нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в привлечении австрийских компаний в Татарстан и готовы создать для них все необходимые условия», — заметил Минниханов. Он перечислил уже имеющиеся примеры сотрудничества: кирпичный завод «Винербергер», совместные проекты с компанией «Сваровски», многолетнее партнерство Red Bull с командой «КАМАЗ-Мастер», работу ряда австрийских банковских структур. Осуществляется успешное взаимодействие и по линии других предприятий, добавил он.