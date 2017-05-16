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10:42 (мск), источник: NewsKo

В краевое заксобрание внесены поправки к закону о молодых матерях

11 мая в краевой парламент от врио губернатора Пермского края Максима Решетникова поступил проект закона о внесении изменений в ст. 20.1 закона Пермской области «О социальных гарантиях материнства, отцовства и детства в Пермском крае», снимающий ограничения в получении выплат матерями-одиночками в возрасте от 19 до 24 лет при рождении первого ребёнка.

Напомним, 29 декабря прошлого года депутаты краевого заксобрания проголосовали за принятие закона № 37-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», которым и была введена единовременная выплата на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Размер которой составил 60 тыс. руб.

При этом по нынешней редакции закона на выплату могут лишь претендовать матери детей, родившихся в законном браке или в отношении которых было установлено отцовство.

19 апреля глава региона Максим Решетников поручил зампреду краевого правительства Татьяне Абдуллиной внести поправки в закон, чтобы снять ограничения.

Законопроект должны были внести на рассмотрение в краевой парламент ещё в апреле. Однако внесён он был только в мае, в связи с чем Максим Решетников объявил Татьяне Абдуллиной письменный выговор.

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