Украина решила заблокировать «ВКонтакте», «Яндекс» и «Одноклассники»
Власти Украины потребовали заблокировать несколько российских
Власти Украины потребовали заблокировать несколько российских
Власти Украины ввели санкции против российских компаний, в том числе социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», холдинга Mail.Ru Group, в который входят эти соцсети, и «Яндекса». Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
Также санкции, предусматривающие запрет на вещание и блокирование активов, введены против телеканалов РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс» , ТНТ и «Звезда».
Указом президента Петра Порошенко также расширен список физических лиц, в отношении которых действуют санкции.
Всего в «черных списках» Украины теперь находятся 1228 человек и 468 компаний.
В частности, под санкции попали депутаты Алексей Журавлев («Единая Россия»), Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Михаил Брячак и Олег Пахалков («Справедливая Россия»), передает агентство РИА Новости.
МВД Украины еще в середине февраля призывало запретить на Украине российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
По словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, эти ресурсы «полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами».
По данным аналитической компании Gemius, данные которой приводила «Газета.ру», сайтом «ВКонтакте» на Украине пользуются 5,4 млн человек, «Одноклассниками» — 3 млн, а «Фейсбуком» — 2,1 млн человек. Они входят в десятку самых посещаемых сайтов в украинском интернете.