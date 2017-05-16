Украина решила заблокировать «ВКонтакте», «Яндекс» и «Одноклассники»

Власти Украины ввели санкции против российских компаний, в том числе социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», холдинга Mail.Ru Group, в который входят эти соцсети, и «Яндекса». Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Интернет-провайдерам приказано заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам, а также сайтам издателя электронных словарей ABBYY и антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.