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11:15 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Украина решила заблокировать «ВКонтакте», «Яндекс» и «Одноклассники»

Власти Украины потребовали заблокировать несколько российских интернет-сервисов, в том числе «Яндекс» и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также санкции введены против телеканалов РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс» и «Звезда».

Власти Украины ввели санкции против российских компаний, в том числе социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», холдинга Mail.Ru Group, в который входят эти соцсети, и «Яндекса». Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Интернет-провайдерам приказано заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам, а также сайтам издателя электронных словарей ABBYY и антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

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Также санкции, предусматривающие запрет на вещание и блокирование активов, введены против телеканалов РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс» , ТНТ и «Звезда».

Указом президента Петра Порошенко также расширен список физических лиц, в отношении которых действуют санкции.

Всего в «черных списках» Украины теперь находятся 1228 человек и 468 компаний.

В частности, под санкции попали депутаты Алексей Журавлев («Единая Россия»), Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Михаил Брячак и Олег Пахалков («Справедливая Россия»), передает агентство РИА Новости.

МВД Украины еще в середине февраля призывало запретить на Украине российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, эти ресурсы «полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами».

По данным аналитической компании Gemius, данные которой приводила «Газета.ру», сайтом «ВКонтакте» на Украине пользуются 5,4 млн человек, «Одноклассниками» — 3 млн, а «Фейсбуком» — 2,1 млн человек. Они входят в десятку самых посещаемых сайтов в украинском интернете.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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