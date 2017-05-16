Украина ввела санкции против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»
Под ограничения подпали также Яндекс и Mail.Ru.
Под ограничения подпали также Яндекс и Mail.Ru.
КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщила
«Запретить
Также под санкции попала компания Яндекс и ряд ее сервисов.
Ранее Киев утвердил санкционный список физлиц, который состоит из 1228 человек. В него вошли некоторые депутаты Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда.