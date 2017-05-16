Украина ввела санкции против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.Ru и социальных ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники», — говорится в сообщении.

Также под санкции попала компания Яндекс и ряд ее сервисов.

Ранее Киев утвердил санкционный список физлиц, который состоит из 1228 человек. В него вошли некоторые депутаты Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда.