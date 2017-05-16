Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
5 полезных эффектов сквернословия
Власти изменили правила подсчета стажа для назначения пенсии
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Россия разгромила Латвию на чемпионате мира по хоккею
Тест: какой вы хоккеист?
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Валерий Меладзе показал, как счастлив с Джанабаевой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Иркутской области опаздывает со сроками заключения госконтрактов

Заявки на проведение нескольких аукционов еще не поступили, а времени на исполнение закона у чиновников осталось до середины июля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Иркутской области не успевает распределить часть бюджетных денег на заключение госконтрактов из-за отсутствия заявок на аукционы. Об этом стало известно в ходе заседания бюджетного комитета ЗС сегодня, 16 мая. В рамках непоступивших заявок должно быть распределено почти 1,9 млрд рублей. Спикер Заксобрания Сергей Брилка попросил принять меры для скорейшего решения этого вопроса, так как времени на исполнение закона осталось немного — деньги должны быть распределены до середины июля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский напомнил, что общий объем субсидий для муниципальных образований при принятии закона о бюджете в декабре прошлого года составлял 5,6 млрд рублей, после мартовской корректировки бюджета он был увеличен до 13,7 млрд. В настоящее время распределено 12,6 млрд рублей (92% от общего объема). Наибольший остаток по нераспределенным субсидиям у министерств, которые выделяют софинансирование на капитальное строительство или ремонт объектов: министерство строительства, дорожного хозяйства, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта, министерство природных ресурсов и экологии, министерство спорта.

«Что касается заключения соглашения, то к настоящему моменту заключено 400 соглашений, что составляет 36% от планируемого числа. Работу по заключению соглашений правительство региона планирует закончить в начале июня», — рассказал Евгений Орачевский.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Максим Авдеев отметил, что всего на капитальный ремонт и строительство предусмотрено 8,4 млрд. Уже заключено контрактов на общую сумму 4,7 млрд рублей, с учетом объявленных аукционов — 5,7 млрд рублей, а с учетом предоставленных заявок на проведение аукционов — 6,6 млрд рублей. Таким образом, пока не поступили заявки на проведение аукционов на сумму 1,88 млрд рублей.

Председатель областного парламента Сергей Брилка отметил, что если все соглашения будут заключены к июню, то с учетом времени на проведение аукционов подрядчики будут определены не раньше середины августа, то есть на строительство или ремонт останется менее полугода. Между тем некоторые строительные работы по техническим регламентам невозможно успеть осуществить за шесть месяцев.

«Нельзя тратить полгода на распределение субсидий и определение подрядчика. Я прошу правительство подготовить предложения, каким образом можно ускорить этот процесс», — сообщил Сергей Брилка.

Подводя итоги обсуждения, вице-спикер ЗС, председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова рассказал, что решение об установлении сроков в законе об областном бюджете было верным. Она попросила правительство подготовить к заседанию сессии, то есть до завтра, информацию о том, по каким объектам уже проведены торги и сколько контрактов заключено муниципальными образованиями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Строительство монгольских ГЭС создаст непредсказуемые последствия для экосистемы Байкала
Украина ввела санкции против ВКонтакте, Одноклассников и Яндекса
Никки Хейли призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»
NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате
Минздрав объяснил различия в данных о числе ВИЧ-инфицированных
Forbes впервые составил рейтинг доходов российских режиссеров
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь