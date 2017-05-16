Правительство Иркутской области опаздывает со сроками заключения госконтрактов

Правительство Иркутской области не успевает распределить часть бюджетных денег на заключение госконтрактов из-за отсутствия заявок на аукционы. Об этом стало известно в ходе заседания бюджетного комитета ЗС сегодня, 16 мая. В рамках непоступивших заявок должно быть распределено почти 1,9 млрд рублей. Спикер Заксобрания Сергей Брилка попросил принять меры для скорейшего решения этого вопроса, так как времени на исполнение закона осталось немного — деньги должны быть распределены до середины июля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский напомнил, что общий объем субсидий для муниципальных образований при принятии закона о бюджете в декабре прошлого года составлял 5,6 млрд рублей, после мартовской корректировки бюджета он был увеличен до 13,7 млрд. В настоящее время распределено 12,6 млрд рублей (92% от общего объема). Наибольший остаток по нераспределенным субсидиям у министерств, которые выделяют софинансирование на капитальное строительство или ремонт объектов: министерство строительства, дорожного хозяйства, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта, министерство природных ресурсов и экологии, министерство спорта.

«Что касается заключения соглашения, то к настоящему моменту заключено 400 соглашений, что составляет 36% от планируемого числа. Работу по заключению соглашений правительство региона планирует закончить в начале июня», — рассказал Евгений Орачевский.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Максим Авдеев отметил, что всего на капитальный ремонт и строительство предусмотрено 8,4 млрд. Уже заключено контрактов на общую сумму 4,7 млрд рублей, с учетом объявленных аукционов — 5,7 млрд рублей, а с учетом предоставленных заявок на проведение аукционов — 6,6 млрд рублей. Таким образом, пока не поступили заявки на проведение аукционов на сумму 1,88 млрд рублей.

Председатель областного парламента Сергей Брилка отметил, что если все соглашения будут заключены к июню, то с учетом времени на проведение аукционов подрядчики будут определены не раньше середины августа, то есть на строительство или ремонт останется менее полугода. Между тем некоторые строительные работы по техническим регламентам невозможно успеть осуществить за шесть месяцев.

«Нельзя тратить полгода на распределение субсидий и определение подрядчика. Я прошу правительство подготовить предложения, каким образом можно ускорить этот процесс», — сообщил Сергей Брилка.