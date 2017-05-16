Уральские военные получили полевой мобильный госпиталь

«В комплект входят более 50 пневмокаркасных сооружений. Их можно оперативно перебросить в необходимую точку различными видами транспорта и быстро собрать. Неотложную медпомощь можно будет оказать уже через два часа после начала монтажа конструкций», — рассказал официальный представитель ЦВО Ярослав Рощупкин.

В составе мобильного госпиталя — приемо-сортировочный, хирургический, госпитальный, медицинский, санитарно-эпидемиологический, стоматологический и прочие модули.

Пропускная способность такой «клиники» — порядка 150 человек в сутки.