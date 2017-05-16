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11:09 (мск), источник: "Российская газета"

Уральские военные получили полевой мобильный госпиталь

Новый полевой мобильный госпиталь поступил по гособоронзаказу на вооружение танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной на Урале.

«В комплект входят более 50 пневмокаркасных сооружений. Их можно оперативно перебросить в необходимую точку различными видами транспорта и быстро собрать. Неотложную медпомощь можно будет оказать уже через два часа после начала монтажа конструкций», — рассказал официальный представитель ЦВО Ярослав Рощупкин.

В составе мобильного госпиталя — приемо-сортировочный, хирургический, госпитальный, медицинский, санитарно-эпидемиологический, стоматологический и прочие модули.

Пропускная способность такой «клиники» — порядка 150 человек в сутки.

Напомним, в составе войск военного округа была воссоздана легендарная 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия. Новое соединение дислоцируется в Челябинской и Свердловской областях. В состав дивизии вошли три танковых полка, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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