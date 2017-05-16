Собянин заявил об отсутствии планов вводить плату за въезд в центр Москвы

«Во всем мире единственным рецептом регулирования объема потока является либо платный въезд, либо платная парковка, либо то, и другое», — сказал Собянин.

Мы не вводим платный въезд, не собираемся этого делать, но мы регулируем объем парковочного пространства и ценовые параметры для того, чтобы было комфортно самим автомобилистам, потому что, когда проехать невозможно, припарковаться невозможно.

Он отметил, что введение платных парковок в Москве значительно улучшило ситуацию в движении на дорогах.

По словам мэра, тарифы на парковку на той или иной улице зависят от их загруженности.

«Если парковка не загружена, плата минимальна. Если парковка загружена на 100%, мы вынуждены поднимать плату за нее, потому что 20−30% от количества парковочных мест должно быть свободно», — сказал Собянин.