Владимир Путин пообещал лично проконтролировать обеспечение жильём погорельцев Иркутской области

Крышу на этом доме в Саянске ремонтируют с утра и допоздна. Кровлю меняют полностью. Две с половиной недели назад отсюда огонь по вентиляционным шахтам разошёлся по квартирам. Жилище Лидии Богдановой выгорело полностью.

— У нас сейчас в более-менее нормальном состоянии квартира внука, которого я воспитываю. Сейчас проживаем в его квартире, — говорит жительница Саянска Лидия Богданова.

Отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация в доме уже восстановлены. Сейчас тут заканчивают работы с электропроводкой и начинают отделку.

Как идёт ликвидация последствий ЧС в том числе и в Саянске губернатор Сергей Левченко доложил Владимиру Путину. 2 мая по селектору президент пообещал лично проверить, как идут восстановительные работы в Прибайкалье. Он прибыл в Иркутск из Пекина. Совещание началось уже поздно вечером. Его участниками стали министры федерального правительства, главы пострадавших от пожаров и паводков регионов — Иркутской, Тюменской областей, республик Бурятии и Саха Якутии, а также мэры городов и районов Прибайкалья, где без жилья остались сотни людей.

— Оказывается вся необходимая помощь, в том числе и медицинская. Жители обеспечены продуктами питания, предметами первой необходимости. Осуществляются выплаты из федерального и областного бюджетов, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Ремонт и строительство жилья либо приобретение нового на вторичном рынке. Этот вопрос Владимир Путин назвал приоритетным. Киренскую Бубновку глава региона попросил президента ликвидировать. А людей переселить в многоэтажные дома в Киренске. Заявку на финансирование возобновления строительства в федеральное правительство регион уже подал.

— Все вы понимаете, когда люди оказываются в сложной жизненной ситуации, сталкиваются с такими тяжёлыми проблемами, теряют всё, что нажито было, дети на руках, люди пожилого возраста, им не на кого, как на вас надеяться. Поэтому я вас прошу самым внимательным образом отнестись. Больше ничего не требуется. Всё остальное у нас есть. Ресурсы есть, денежные средства есть, нормативные базы есть. Если мелочи какие-то возникают, мы это поправим в оперативном режиме. Людям нужно внимание, — говорит Владимир Путин.

Бюрократические проволочки помешать ликвидации последствий пожаров не должны, заявил Владимир Путин. Жильём до 30 сентября нужно обеспечить всех погорельцев. И это президент пообещал проконтролировать лично.