Максим Решетников: «Пермь занимает особое место в программе развития региона»

Открывая встречу, секретарь регионального отделения партии Николай Дёмкин рассказал о цели мероприятия и поблагодарил пермский партийный актив за высокие результаты на прошедших выборах.

«В этом году нас ожидает не менее сложная избирательная кампания, — подчеркнул Николай Дёмкин. — Помимо выборов в муниципалитетах края нам впервые за долгое время предстоит выбрать главу Прикамья. Важно при этом, какое количество людей придёт на избирательные участки. Мы с вами будем работать над повышением интереса жителей к выборам высшего должностного лица региона».

В начале своего выступления Максим Решетников коротко рассказал о своей биографии, учёбе и работе в Перми, профессиональном пути в Москве. Пояснил, что намерен идти кандидатом на выборы губернатора Пермского края от партии «Единая Россия» и провёл уже пять «кустовых» встреч с единороссами Прикамья.

Максим Решетников, глава Пермского края:

— «Единая Россия» — это партия реальных дел, а не обещаний. Сегодня «партия власти» несёт ответственность за положение дел в стране. «Единая Россия» опирается на широкую поддержку жителей, поэтому работа первичного звена партийной организации является крайне значимой.

Максим Решетников подчеркнул, что Пермь, как краевой центр, имеет свою специфику и будет занимать особое место в программе развития региона на ближайшие пять лет. В приоритете — развитие промышленного сектора экономики и социальной сферы города.

Для того, чтобы люди не уезжали из Перми, нужно создавать комфортные условия жизни, активно заниматься городским обустройством.

Глава региона обозначил, что в этом году, по сравнению с прошлым, вдвое увеличился бюджет на реконструкцию и ремонт муниципальных дорог. Среди крупных объектов дорожного ремонта: ремонт Красавинского моста, дороги Пермь-Ляды, Восточного обхода. В Индустриальном районе будет закончена реконструкция «ворот» в город — шоссе Космонавтов от Мулянки до аэропорта и новая транспортная развязка к аэропорту. Отремонтированы будут 10 км дорог Западного и Южного обходов Перми, включая развязку на ул. Леонова.

В Кировском районе приведут в порядок улицы Светлогорскую, Липатова и Магистральную, а в Дзержинском — улицы в микрорайоне Парковый: Желябова, Зои Космодемьянской и Барамзиной. Одним из главных объектов станет шоссе Космонавтов от Центрального рынка до Стахановской.