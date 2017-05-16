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12:21 (мск), источник: РИА Новости

Собянин рассказал о сложностях работы мэра

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сложность работы мэра Москвы состоит в том, что не всегда возможно донести до жителей города свою позицию, объяснить, что необходимо сделать в городе в тот или иной период, поскольку Москва — огромный город, где встречаются сразу множество различных интересов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА Новости

«В Москве работать непросто, но очень интересно. И нужно решать большинство многих других проблем. Конечно, иногда испытываешь неудовлетворенность. Но не из-за Москвы, а из-за того, что ты не всегда можешь донести свою позицию, объяснить москвичам, что необходимо сделать в тот или иной период времени», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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Он отметил, что Москва — огромный город, где встречаются сразу множество различных интересов.

Собянин рассказал, что, когда у него выдается свободное время, он выезжает на природу порыбачить или на охоту, а также читает книги. «Свободного времени не так много. Стараюсь проводить его на природе, читать книги, подумать о том, что будет завтра. Достаточно активно выезжаю на охоту, на рыбалку», — сказал мэр.

Собянин рассказал, что в свое время прочитал большое количество классических произведений, от Аристотеля до Хемингуэя, а сейчас больше читает исторические книги и книги, связанные с урбанистикой и жизнью больших городов.

Собянин является мэром Москвы с октября 2010 года.

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