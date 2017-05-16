Готовятся поправки в 8 «оборонных» законов Беларуси

В белорусской столице во вторник на базе Минского военного комиссариата и войсковой части 04147 проходит выездное заседание комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Изменения и дополнения будут внесены в 8 «оборонных» законов Беларуси, соответствующий проект закона будет рассмотрен в первом чтении нижней палатой Белорусского парламента в ближайшее время, сообщил во вторник в Минске председатель комиссии по национальной безопасности Палаты представителей генерал-майор милиции Валентин Михневич.

«В начале 2017 года президентом был внесен проект закона о внесении изменений и дополнений в ряд законов оборонного блока. Планируется, что изменения будут внесены в восемь законов», — сказал Михневич.

По его словам, данные изменения вносятся в том числе и в связи с принятием в 2016 году новой Военной доктрины Беларуси. «Мы сегодня и обсудим, как в реальности начала применяться новая доктрина», — сказал он.

Михневич также отметил, что сегодня на заседании комиссии будет обсуждена организация системы воинского учета в министерстве обороны, организация и планирование боевой подготовки.

Председатель комиссии отметил, что ключевыми новеллами проекта закона, которым будут внесены изменения, являются нормы, направленные на совершенствование механизма воинского учета и прохождением военной службы по призыву.